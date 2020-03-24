ساردين من مطبخي

السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
46,774
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ان شاءالله الجميع بخير


وصفة ساردين بورق الطهي
يعني ممكن موش حيتوفر منا وهك وربما يعود بالدبزة عليه ههه
يارب لاتحرمنا من نعمك وارفع عنا هذا البلاء

IMG20200321102222.jpgكمية من الساردين منقي ومتبل
مدهون بقليل من الزيت حتى لايلتصق
مع فلفل وطماطم حطيه في الورق


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وخليه يطيب على نار هادئة. واقلبيه علئ الجهة الأخرى

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وشهية طيبة

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