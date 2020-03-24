ساردين من مطبخي

السلطانة
:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 19 سبتمبر 2009
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- محل الإقامة
- الشرق-الوسط
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ان شاءالله الجميع بخير
وصفة ساردين بورق الطهي
يعني ممكن موش حيتوفر منا وهك وربما يعود بالدبزة عليه ههه
يارب لاتحرمنا من نعمك وارفع عنا هذا البلاء
كمية من الساردين منقي ومتبل
مدهون بقليل من الزيت حتى لايلتصق
مع فلفل وطماطم حطيه في الورق
وخليه يطيب على نار هادئة. واقلبيه علئ الجهة الأخرى
وشهية طيبة
ان شاءالله الجميع بخير
وصفة ساردين بورق الطهي
يعني ممكن موش حيتوفر منا وهك وربما يعود بالدبزة عليه ههه
يارب لاتحرمنا من نعمك وارفع عنا هذا البلاء
كمية من الساردين منقي ومتبل
مدهون بقليل من الزيت حتى لايلتصق
مع فلفل وطماطم حطيه في الورق
وخليه يطيب على نار هادئة. واقلبيه علئ الجهة الأخرى
وشهية طيبة