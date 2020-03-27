إحصائيات إنتشار فيروس كورونا اليوم
|البلد
|إصابات اليوم
|وفيات اليوم
|مجموع الإصابات
|مجموع الوفيات
|حالات الشفاء
|الولايات المتحدة الأمريكية
|320
|9
|85755
|1304
|1868
|الصين
|55
|5
|81340
|3292
|74588
|إيطاليا
|0
|0
|80589
|8215
|10361
|إسبانيا
|6273
|493
|64059
|4858
|9357
|ألمانيا
|3435
|18
|47373
|285
|5673
|إيران
|2926
|144
|32332
|2378
|11133
|فرنسا
|0
|0
|29155
|1696
|4948
|سويسرا
|140
|5
|11951
|197
|897
|المملكة المتحدة
|0
|0
|11658
|578
|135
|كوريا الجنوبية
|91
|8
|9332
|139
|4528
|هولندا
|0
|0
|7431
|434
|3
|النمسا
|408
|9
|7317
|58
|225
|بلجيكا
|1049
|69
|7284
|289
| 858
|البرتغال
|724
|16
|4268
|76
|43
|كندا
|0
|0
|4043
|39
|228
|نرويج
|297
|2
|3669
|16
|6
|تركيا
|0
|0
|3629
|75
|26
|أستراليا
|130
|0
|3180
|13
|170
|إسرائيل
|342
|2
|3035
|10
|79
|البرازيل
|3
|0
|2988
|77
|6
حالات الإصابة والوفيات حسب البلد
|السويد
|53
|0
|2893
|77
|16
|ماليزيا
|130
|3
|2161
|26
|259
|جمهورية التشيك
|137
|0
|2062
|9
|10
|دنمارك
|133
|11
|2010
|52
|1
|ايرلندا
|0
|0
|1819
|19
|5
|لوكسمبورغ
|0
|0
|1453
|9
|6
|الإكوادور
|0
|0
|1403
|34
|3
|اليابان
|0
|0
|1387
|47
|359
|تشيلي
|0
|0
|1306
|4
|22
|رومانيا
|263
|1
|1292
|24
|115
|باكستان
|51
|0
|1252
|9
|23
|بولندا
|23
|0
|1244
|16
|7
|تايلند
|91
|1
|1136
|5
|97
|اندونيسيا
|153
|9
|1046
|87
|46
|فلندا
|80
|0
|1038
|5
|10
|روسيا
|196
|0
|1036
|3
|45
|المملكة العربية السعودية
|0
|0
|1012
|3
|33
|جنوب أفريقيا
|0
|2
|927
|2
|12
|اليونان
|0
|0
|892
|27
|42
|الهند
|76
|0
|803
|20
|73
حالات الإصابة والوفيات حسب البلد
|الفلبين
|96
|9
|803
|54
|31
|أيسلندا
|0
|0
|802
|2
|82
|السفينة السياحية (Diamond Princess)
|0
|0
|712
|10
|597
|سنغافورة
|0
|0
|683
|2
|172
|بنما
|0
|0
|674
|9
|2
|سلوفينيا
|70
|3
|632
|9
|10
|الأرجنتين
|0
|0
|589
|12
|72
|المكسيك
|110
|2
|585
|8
|4
|البيرو
|0
|0
|580
|9
|14
|إستونيا
|37
|0
|575
|1
|11
|كرواتيا
|56
|0
|551
|3
|37
|قطر
|0
|0
|549
|0
|43
|هونغ كونغ
|64
|0
|518
|4
|111
|مصر
|0
|0
|495
|24
|102
|كولمبيا
|0
|0
|491
|6
|8
|جمهورية الدومنيكان
|0
|0
|488
|10
|3
|البحرين
|8
|0
|466
|4
|227
|العراق
|76
|4
|458
|40
|122
|صربيا
|0
|1
|457
|8
|15
|لبنان
|23
|1
|391
|7
|23
حالات الإصابة والوفيات حسب البلد
|نيوزيلند
|0
|0
|368
|0
|37
|الجزائر
|0
|0
|367
|25
|29
|لثوانيا
|46
|1
|345
|5
|1
|الإمارات العربية المتحدة
|0
|0
|333
|2
|52
|أرمينيا
|39
|0
|329
|1
|28
|هنجاريا
|39
|0
|300
|10
|34
|لاتفيا
|36
|0
|280
|0
|1
|بلغاريا
|12
|0
|276
|3
|9
|المغرب
|0
|0
|275
|11
|8
|سلوفاكيا
|43
|0
|269
|0
|2
|تايوان
|15
|0
|267
|2
|30
|أندورا
|43
|0
|267
|3
|1
|الأروغواي
|0
|0
|238
|0
|0
|كوستا ريكا
|0
|0
|231
|2
|2
|البوسنة والهرسك
|39
|0
|230
|3
|5
|تونس
|30
|1
|227
|6
|2
|أوكرانيا
|30
|0
|226
|5
|5
|الكويت
|17
|0
|225
|0
|57
|مقدونيا
|18
|0
|219
|3
|3
|الأردن
|0
|0
|212
|0
|2
حالات الإصابة والوفيات حسب البلد
|سان مارينو
|0
|0
|208
|21
|4
|ألبانيا
|12
|2
|186
|8
|31
|مولدوفا
|0
|1
|177
|2
|2
|فيتنام
|10
|0
|163
|0
|20
|بوركينافاسو
|0
|0
|152
|7
|10
|جمهورية قبرص
|0
|0
|146
|3
|4
|جزر فاروس
|4
|0
|144
|0
|54
|مالطا
|5
|0
|139
|0
|2
|غانا
|4
|0
|136
|4
|1
| ريونيون
|0
|0
|135
|0
|1
|عمان
|22
|0
|131
|0
|23
|كازاخستان
|12
|0
|125
|1
|2
|أذربيجان
|0
|0
|122
|3
|15
|السنغال
|14
|0
|119
|0
|11
|بروناي دار السلام
|1
|0
|115
|0
|11
|فنزويلا
|0
|0
|107
|1
|31
|سريلانكا
|0
|0
|106
|0
|7
|كمبوديا
|1
|0
|99
|0
|11
|ساحل العاج
|0
|0
|96
|0
|3
|أفغانستان
|0
|0
|94
|4
|2
يتبع
حالات الإصابة والوفيات حسب البلد
|بلاروس
|8
|0
|94
|0
|32
|فلسطين
|5
|0
|91
|1
|17
|الكاميرون
|13
|1
|88
|2
|2
|أوزبكستان
|8
|1
|83
|1
|5
|جورجيا
|2
|0
|81
|0
|13
|مارتينيك
|0
|0
|81
|1
|0
|مورتيس
|0
|0
|81
|2
|0
|غوادلوب
|0
|0
|73
|1
|0
|مونتنغرو
|1
|0
|70
|1
|0
|هندوراس
|1
|0
|68
|1
|0
|كوبا
|0
|0
|67
|2
|1
|جزر القناة
|0
|0
|66
|1
|0
|نيجريا
|0
|0
|65
|1
|3
|ترينداد وتوباغو
|0
|0
|65
|1
|0
|بوليفيا
|0
|0
|61
|0
|0
|قيرغيزستان
|14
|0
|58
|0
|0
|ليختنشتاين
|0
|0
|56
|0
|0
|البرغواي
|11
|0
|52
|3
|1
|جمهورية الكونغو الديمقراطية
|0
|0
|51
|3
|2
|رواندا
|0
|0
|50
|0
حالات الإصابة والوفيات حسب البلد
|ورتو ريكو
|0
|0
|39
|2
|1
|جبل طارق
|0
|0
|35
|0
|13
|موناكو
|0
|0
|33
|0
|1
|ماكاو
|0
|0
|33
|0
|10
|جزيرة غوام
|0
|0
|32
|1
|0
|كينيا
|0
|0
|31
|1
|1
|بولينيزيا الفرنسية
|0
|0
|30
|0
|0
|جزيرة آيل أوف مان
|3
|0
|29
|0
|0
|غينيا الفرنسية
|0
|0
|28
|0
|6
|Aruba
|0
|0
|28
|0
|1
|جامايكا
|0
|0
|26
|1
|2
|الطوغو
|1
|0
|25
|0
|1
|غواتيمالا
|0
|0
|25
|1
|4
|بربادوس
|0
|0
|24
|0
|0
|مدغشقر
|1
|0
|24
|0
|0
|أوغندا
|4
|0
|18
|0
|0
|جزر العذراء الأمريكية
|0
|0
|17
|0
|0
|إثيوبيا
|4
|0
|16
|0
|0
حالات الإصابة والوفيات حسب البلد
|زامبيا
|0
|0
|16
|0
|0
|كالدونيا الجديدة
|1
|0
|15
|0
|0
|برمودا
|0
|0
|15
|0
|2
|المالديف
|1
|0
|14
|0
|9
|تنزانيا
|0
|0
|13
|0
|0
|السلفادور
|0
|0
|13
|0
|0
|غينيا الإستوائية
|0
|0
|12
|0
|0
|جيبوتي
|1
|0
|12
|0
|0
|القديس مارتن
|0
|0
|11
|0
|0
|منغوليا
|0
|0
|11
|0
|0
|دومينيكا
|0
|0
|11
|0
|0
|مالي
|7
|0
|11
|0
|0
|النيجر
|0
|0
|10
|1
|0
|البهاماس
|0
|0
|9
|0
|1
|غرينلاند
|3
|0
|9
|0
|2
|غينيا
|4
|0
|8
|0
|0
|جزر كايمان
|0
|0
|8
|1
|0
|ناميبيا
|0
|0
|8
|0
|2
|سورينام
|0
|0
|8
|0
|0
|هايتي
|0
|0
|8
|0
حالات الإصابة والوفيات حسب البلد
|الغابون
|0
|0
|7
|1
|0
|أنتيغوا وبربودا
|0
|0
|7
|0
|0
|كوراكاو
|0
|0
|7
|1
|2
|السيشيل
|0
|0
|7
|0
|0
|الموزمبيق
|0
|0
|7
|0
|0
|غرينادا
|0
|0
|7
|0
|0
|سوازيلاند
|0
|0
|6
|0
|0
|البنين
|0
|0
|6
|0
|0
|إريتريا
|0
|0
|6
|0
|0
|لاوس
|0
|0
|6
|0
|0
|غيانا
|0
|0
|5
|1
|0
|إقليم مونتسيرات البريطاني
|0
|0
|5
|0
|0
|فيجي
|0
|0
|5
|0
|0
|الرأس الأخضر
|0
|0
|5
|1
|0
|زيمبابوي
|2
|0
|5
|1
|0
|سوريا
|0
|0
|5
|0
|0
|مينمار
|0
|0
|5
|0
|0
|الفاتيكان
|0
|0
|4
|0
|0
|الكونغو
|0
|0
|4
|0
|0
|أنغولا
|0
|0
|4
|0
|0
حالات الإصابة والوفيات حسب البلد
|نيبال
|0
|0
|3
|0
|1
|بوتان
|1
|0
|3
|0
|0
|السودان
|0
|0
|3
|1
|0
|موريتانيا
|0
|0
|3
|0
|0
|سانت لوسيا
|0
|0
|3
|0
|1
|أفريقيا الوسطى
|0
|0
|3
|0
|0
|لبيريا
|0
|0
|3
|0
|0
|الصومال
|1
|0
|3
|0
|0
|غامبيا
|0
|0
|3
|1
|0
|تشاد
|0
|0
|3
|0
|0
|سانت بارث
|0
|0
|3
|0
|0
|سينت مارتن
|0
|0
|3
|0
|0
|نيكاراغوا
|0
|1
|2
|1
|0
|جزر تركس وكايكوس
|0
|0
|2
|0
|0
|بليز
|0
|0
|2
|0
|0
|غينيا بيساو
|0
|0
|2
|0
|0
|جزر العذراء البريطانية
|0
|0
|2
|0
|0
|سانت كيتس ونيفيس
|0
|0
|2
|0
|0
|Anguilla
|0
|0
|2
|0
|0
|بابوا غينيا الجديدة
|0
|0
|1
|0
|0
حالات الإصابة والوفيات حسب البلد
|سانت فنسنت غرينادين
|0
|0
|1
|0
|0
|تيمور ليشتي
|0
|0
|1
|0
|0
|ليبيا
|0
|0
|1
|0
|0
|مجموع الحالات
|18726
|835
|550624
|24906
|128702
حبا وكرامة