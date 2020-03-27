إحصائيات إنتشار فيروس كورونا اليوم

ناصر dz

ناصر dz

:: عضو بارز ::
إنضم
14 جانفي 2015
المشاركات
5,826
النقاط
1,106
الجنس
ذكر
البلدإصابات اليوموفيات اليوممجموع الإصاباتمجموع الوفياتحالات الشفاء
الولايات المتحدة الأمريكية32098575513041868
الصين55581340329274588
إيطاليا0080589821510361
إسبانيا62734936405948589357
ألمانيا343518473732855673
إيران292614432332237811133
فرنسا002915516964948
سويسرا140511951197897
المملكة المتحدة0011658578135
كوريا الجنوبية91893321394528
هولندا0074314343
النمسا4089731758225
بلجيكا1049697284289 858
البرتغال7241642687643
كندا00404339228
نرويج29723669166
تركيا0036297526
أستراليا1300318013170
إسرائيل342230351079
البرازيل302988776

 
ناصر dz

ناصر dz

:: عضو بارز ::
إنضم
14 جانفي 2015
المشاركات
5,826
النقاط
1,106
الجنس
ذكر
حالات الإصابة والوفيات حسب البلد
السويد53028937716
ماليزيا1303216126259
جمهورية التشيك13702062910
دنمارك133112010521
ايرلندا001819195
لوكسمبورغ00145396
الإكوادور001403343
اليابان00138747359
تشيلي001306422
رومانيا2631129224115
باكستان5101252923
بولندا2301244167
تايلند9111136597
اندونيسيا153910468746
فلندا8001038510
روسيا19601036345
المملكة العربية السعودية001012333
جنوب أفريقيا02927212
اليونان008922742
الهند7608032073

 
ناصر dz

ناصر dz

:: عضو بارز ::
إنضم
14 جانفي 2015
المشاركات
5,826
النقاط
1,106
الجنس
ذكر
حالات الإصابة والوفيات حسب البلد
الفلبين9698035431
أيسلندا00802282
السفينة السياحية (Diamond Princess)0071210597
سنغافورة006832172
بنما0067492
سلوفينيا703632910
الأرجنتين005891272
المكسيك110258584
البيرو00580914
إستونيا370575111
كرواتيا560551337
قطر00549043
هونغ كونغ6405184111
مصر0049524102
كولمبيا0049168
جمهورية الدومنيكان00488103
البحرين804664227
العراق76445840122
صربيا01457815
لبنان231391723

 
ناصر dz

ناصر dz

:: عضو بارز ::
إنضم
14 جانفي 2015
المشاركات
5,826
النقاط
1,106
الجنس
ذكر
حالات الإصابة والوفيات حسب البلد
نيوزيلند00368037
الجزائر003672529
لثوانيا46134551
الإمارات العربية المتحدة00333252
أرمينيا390329128
هنجاريا3903001034
لاتفيا 36028001
بلغاريا12027639
المغرب00275118
سلوفاكيا43026902
تايوان150267230
أندورا43026731
الأروغواي0023800
كوستا ريكا0023122
البوسنة والهرسك39023035
تونس30122762
أوكرانيا30022655
الكويت170225057
مقدونيا18021933
الأردن 0021202

 
ناصر dz

ناصر dz

:: عضو بارز ::
إنضم
14 جانفي 2015
المشاركات
5,826
النقاط
1,106
الجنس
ذكر
حالات الإصابة والوفيات حسب البلد
سان مارينو00208214
ألبانيا122186831
مولدوفا0117722
فيتنام100163020
بوركينافاسو00152710
جمهورية قبرص0014634
جزر فاروس40144054
مالطا5013902
غانا4013641
ريونيون0013501
عمان220131023
كازاخستان12012512
أذربيجان 00122315
السنغال 140119011
بروناي دار السلام10115011
فنزويلا00107131
سريلانكا0010607
كمبوديا1099011
ساحل العاج009603
أفغانستان009442

يتبع
 
ناصر dz

ناصر dz

:: عضو بارز ::
إنضم
14 جانفي 2015
المشاركات
5,826
النقاط
1,106
الجنس
ذكر
حالات الإصابة والوفيات حسب البلد
بلاروس8094032
فلسطين5091117
الكاميرون1318822
أوزبكستان818315
جورجيا2081013
مارتينيك008110
مورتيس008120
غوادلوب007310
مونتنغرو107010
هندوراس106810
كوبا006721
جزر القناة006610
نيجريا006513
ترينداد وتوباغو006510
بوليفيا006100
قيرغيزستان1405800
ليختنشتاين005600
البرغواي1105231
جمهورية الكونغو الديمقراطية005132
رواندا00500
 
ناصر dz

ناصر dz

:: عضو بارز ::
إنضم
14 جانفي 2015
المشاركات
5,826
النقاط
1,106
الجنس
ذكر
حالات الإصابة والوفيات حسب البلد
ورتو ريكو003921
جبل طارق0035013
موناكو003301
ماكاو0033010
جزيرة غوام003210
كينيا003111
بولينيزيا الفرنسية003000
جزيرة آيل أوف مان302900
غينيا الفرنسية002806
Aruba002801
جامايكا002612
الطوغو102501
غواتيمالا002514
بربادوس002400
مدغشقر102400
أوغندا401800
جزر العذراء الأمريكية001700
إثيوبيا401600

 
ناصر dz

ناصر dz

:: عضو بارز ::
إنضم
14 جانفي 2015
المشاركات
5,826
النقاط
1,106
الجنس
ذكر
حالات الإصابة والوفيات حسب البلد
زامبيا001600
كالدونيا الجديدة101500
برمودا001502
المالديف101409
تنزانيا001300
السلفادور001300
غينيا الإستوائية001200
جيبوتي101200
القديس مارتن001100
منغوليا001100
دومينيكا001100
مالي701100
النيجر001010
البهاماس00901
غرينلاند30902
غينيا40800
جزر كايمان00810
ناميبيا00802
سورينام 00800
هايتي0080
 
ناصر dz

ناصر dz

:: عضو بارز ::
إنضم
14 جانفي 2015
المشاركات
5,826
النقاط
1,106
الجنس
ذكر
حالات الإصابة والوفيات حسب البلد
الغابون00710
أنتيغوا وبربودا00700
كوراكاو00712
السيشيل00700
الموزمبيق00700
غرينادا00700
سوازيلاند00600
البنين00600
إريتريا00600
لاوس00600
غيانا00510
إقليم مونتسيرات البريطاني00500
فيجي00500
الرأس الأخضر00510
زيمبابوي20510
سوريا00500
مينمار00500
الفاتيكان00400
الكونغو00400
أنغولا00400
 
ناصر dz

ناصر dz

:: عضو بارز ::
إنضم
14 جانفي 2015
المشاركات
5,826
النقاط
1,106
الجنس
ذكر
حالات الإصابة والوفيات حسب البلد
نيبال00301
بوتان10300
السودان00310
موريتانيا00300
سانت لوسيا00301
أفريقيا الوسطى00300
لبيريا00300
الصومال10300
غامبيا00310
تشاد00300
سانت بارث00300
سينت مارتن00300
نيكاراغوا01210
جزر تركس وكايكوس00200
بليز00200
غينيا بيساو00200
جزر العذراء البريطانية00200
سانت كيتس ونيفيس00200
Anguilla00200
بابوا غينيا الجديدة00100

 
ناصر dz

ناصر dz

:: عضو بارز ::
إنضم
14 جانفي 2015
المشاركات
5,826
النقاط
1,106
الجنس
ذكر
حالات الإصابة والوفيات حسب البلد
سانت فنسنت غرينادين00100
تيمور ليشتي00100
ليبيا00100
مجموع الحالات1872683555062424906128702
 
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