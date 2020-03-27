كورونا [السُمُّ الزعاف]

أمير جزائري حر
:: عضو مُتميز ::
السُمُّ فَـرّ..
تَفَلُّتاً مِنْ مُخْتَبَرْ..
أَمْ أَنَّهُ تَسْرِيبُ أَيْدٍ آثِمَاتْ..
قَاسِيَة قُلُوبُهُمْ مِثْلَ الحَجَرْ..
مُسْوَدَّةٌ...
بِالشَرِّ نَاضِحَاتْ..
جِنَايَةٌ جَدِيدةٌ..
قَدْ أُدْرِجَتْ..
عَلَى صَحَائِفِ البَشرْ..
فَيْرُوسُ غَدْرٍ أَطْلَقُوهُ..
كَأَنَّهُ كَلْبٌ سُعِر..
فَعَاثَ قَتْلاً..
فِي سَائِرِ الجِهَاتْ..
آبَاؤُنَا أَمْسَوا ضَحَايَا..
والأُمَّهَاتْ..
لا غَرْوَ أَنْ تَسَاءلَتْ...
واسْتَغْرَبَتْ مِنْ فِعْلِهِ مَلائِكٌ ..
مُنذُ دُهُورٍ غَابِراتْ..
البَغْيُ دَيْدَنٌ لَهُ..
ونَشْرُ كُلِّ مَفْسَدَهْ..
ويَسْفِكُ الدِّمَا..
لا يَرتَوِي..
عن غَيِّهِ لا يَرْعَوِي..
حتّى المَمَاتْ..
فكم أَثَارَ منْ حُرُوب طاحِناتْ..
...
يا ربَّنا !
كَيفَ الخلاص؟
هل مِنْ مفرْ..
أُلطُفْ بِنَا..
أَنْزِلْ عَلَيْنَا رَحَمَاتْ..
البليدة 27/03/2020 الساعة 17 و40 د