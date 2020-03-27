كورونا [السُمُّ الزعاف]





السُمُّ فَـرّ.. ​

تَفَلُّتاً مِنْ مُخْتَبَرْ.. ​

أَمْ أَنَّهُ تَسْرِيبُ أَيْدٍ آثِمَاتْ.. ​

قَاسِيَة قُلُوبُهُمْ مِثْلَ الحَجَرْ.. ​

مُسْوَدَّةٌ... ​

بِالشَرِّ نَاضِحَاتْ.. ​

جِنَايَةٌ جَدِيدةٌ.. ​

قَدْ أُدْرِجَتْ.. ​

عَلَى صَحَائِفِ البَشرْ.. ​

فَيْرُوسُ غَدْرٍ أَطْلَقُوهُ.. ​

كَأَنَّهُ كَلْبٌ سُعِر.. ​

فَعَاثَ قَتْلاً.. ​

فِي سَائِرِ الجِهَاتْ.. ​

آبَاؤُنَا أَمْسَوا ضَحَايَا.. ​

والأُمَّهَاتْ.. ​

لا غَرْوَ أَنْ تَسَاءلَتْ... ​

واسْتَغْرَبَتْ مِنْ فِعْلِهِ مَلائِكٌ .. ​

مُنذُ دُهُورٍ غَابِراتْ.. ​

البَغْيُ دَيْدَنٌ لَهُ.. ​

ونَشْرُ كُلِّ مَفْسَدَهْ.. ​

ويَسْفِكُ الدِّمَا.. ​

لا يَرتَوِي.. ​

عن غَيِّهِ لا يَرْعَوِي.. ​

حتّى المَمَاتْ.. ​

فكم أَثَارَ منْ حُرُوب طاحِناتْ.. ​

... ​

يا ربَّنا ! ​

كَيفَ الخلاص؟ ​

هل مِنْ مفرْ.. ​

أُلطُفْ بِنَا.. ​

أَنْزِلْ عَلَيْنَا رَحَمَاتْ.. ​

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