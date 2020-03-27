السلام عليكم
اريد جواب صريح من معشر الرجال
لو اردت خطبة فتاة و اهلك غير راضين بيها بسبب البعد
و انت مطيع لوالديك و يختارون لك فتاة هم لا يعرفونها حق المعرفة فقط من معارف صديق الاب
و تطيعهم و تقبل بيها ويذهبون لخطبتها وانت راضي
كيف ستكون حياتك معها هل تنسى الفتاة الاولى ام لا
هل هذا يعتبر البر بالوالدين ام محاولة الهروووب من الواقع و العيش فقط
هل تتقبل تلك الفتاة وزواج تقليدي ام لا
اريد تجاربكم بالله عليكم
والله و بالله و تالله
لم اجد مستمع غيركم
اريد جواب صريح من معشر الرجال
لو اردت خطبة فتاة و اهلك غير راضين بيها بسبب البعد
و انت مطيع لوالديك و يختارون لك فتاة هم لا يعرفونها حق المعرفة فقط من معارف صديق الاب
و تطيعهم و تقبل بيها ويذهبون لخطبتها وانت راضي
كيف ستكون حياتك معها هل تنسى الفتاة الاولى ام لا
هل هذا يعتبر البر بالوالدين ام محاولة الهروووب من الواقع و العيش فقط
هل تتقبل تلك الفتاة وزواج تقليدي ام لا
اريد تجاربكم بالله عليكم
والله و بالله و تالله
لم اجد مستمع غيركم