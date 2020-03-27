السلام عليكم

اريد جواب صريح من معشر الرجال

لو اردت خطبة فتاة و اهلك غير راضين بيها بسبب البعد

و انت مطيع لوالديك و يختارون لك فتاة هم لا يعرفونها حق المعرفة فقط من معارف صديق الاب

و تطيعهم و تقبل بيها ويذهبون لخطبتها وانت راضي

كيف ستكون حياتك معها هل تنسى الفتاة الاولى ام لا

هل هذا يعتبر البر بالوالدين ام محاولة الهروووب من الواقع و العيش فقط

هل تتقبل تلك الفتاة وزواج تقليدي ام لا

اريد تجاربكم بالله عليكم

والله و بالله و تالله

لم اجد مستمع غيركم