مشكلتي الى معشر الرجال

م

مشكلتي

كلمة المرور: 4algeria2019
إنضم
19 أكتوبر 2013
المشاركات
661
النقاط
51
السلام عليكم
اريد جواب صريح من معشر الرجال
لو اردت خطبة فتاة و اهلك غير راضين بيها بسبب البعد
و انت مطيع لوالديك و يختارون لك فتاة هم لا يعرفونها حق المعرفة فقط من معارف صديق الاب
و تطيعهم و تقبل بيها ويذهبون لخطبتها وانت راضي
كيف ستكون حياتك معها هل تنسى الفتاة الاولى ام لا
هل هذا يعتبر البر بالوالدين ام محاولة الهروووب من الواقع و العيش فقط
هل تتقبل تلك الفتاة وزواج تقليدي ام لا
اريد تجاربكم بالله عليكم
والله و بالله و تالله
لم اجد مستمع غيركم
 
خالد سليم الجزا

خالد سليم الجزا

:: عضو منتسِب ::
إنضم
27 مارس 2020
المشاركات
6
النقاط
0
العمر
25
محل الإقامة
بسكرة
الجنس
ذكر
أنا أرى أن اتخاذ قرار الزواج ينبع من شخص واعي ومسؤول عن تصرفاته . يعني اذا قررت الارتباط بفتاة ما لا يحق لأي أحد ولو كانوا والديك ان يرفضو. لأنك أنت من ستعيش معها وتتحمل مسؤوليتك الكاملة. البعد ليس حجة .لانو رانا في عصر السرعة وكلش متوفر . تهدر مع والديك وتوضحلهم الصورة.
 
خالد سليم الجزا

خالد سليم الجزا

:: عضو منتسِب ::
إنضم
27 مارس 2020
المشاركات
6
النقاط
0
العمر
25
محل الإقامة
بسكرة
الجنس
ذكر
وارى انك لن ترتاح مع الفتاة التي خطبوها لك اهلك ولن تنسى الفتاة الأولى. هذي حياتك أنت. والديك على العين والراس لكن أنت من يجب أن تختار .
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top