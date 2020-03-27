للأسف هاذ المشكل فينا كلنا

بالاك العنوان يبان غريب شوية . مي ضك نقلكم وعلاه

حسب رأيي الشخصي الأمان المالي والاقتصادي هو من أهم الأشياء لي تخليك تعيش مرتاح .

وحنا الجزائريين للأسف شعب مانعرفوش نتصرفو فالدراهم !!

ما لاحظتش بلي شحال من مرة تشري حاجة ماكش محتاجها!!! وبالفعل تشريها وتحطها !!

مالاحظتش بلي ساعات تشوف حاجة تعجبك تشريها مباشرة !!!

مالاحظتش بلي ساعات تكون خارج تشري حاجة معينة ترجع ومعاك 10حاجات !!!

مالاحظتش بلي انت انسان تسخف ولي تشوفها تشريها وماتخليهاش في قلبك !!!

مالاحظتش بلي راك تعيش بلا ماعندك خطة مالية لمصاريفك واحتياجاتك ومستلزماتك!!!

علاش كي تشوف واحد دار الدار والطوموبيل ويسافر تقول هذا منين جاتو الدراهم وانت عارف بلي يخدم قيس قيس وشهريتو عادية !!

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