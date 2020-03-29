صـيام النـبي ﷺ في شـهر شـعبان

Ma$Ter

Ma$Ter

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📝 صـيام النـبي ﷺ في شـهر شـعبان

❍ سُـئل العـلّامـةُ العُثيميـن -رحـمه اللهُ-

❪✵❫ السُّــــ☟ـــؤَالُ :

【 هـل ثبـت أن الـنبـي صـلى الله علـيه وسـلم كـان يـصـوم فـي شـهـر شـعـبان؟ 】
❪✵❫ الجَــــ☟ـــوَابُ :
❐ شـهر شـعبان كـان النـبي صـلى الله عليـه وسـلم يكـثر الصـوم فـيه ، حـتى كـان يصـومه إلا قلـيلاً ، أي : إلا يـوماً أو يومـين ، ولـذلك ينبـغي للإنـسان أن يكـثر الصـيام في شـهر شـعبان.
📘|[ "اللـقـاء الشـهـري رقـم" (٦٠) ]|
 
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