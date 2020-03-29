Ma$Ter
:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
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صـيام النـبي ﷺ في شـهر شـعبان
❍ سُـئل العـلّامـةُ العُثيميـن -رحـمه اللهُ-
❪✵❫ السُّــــ☟ـــؤَالُ :
【 هـل ثبـت أن الـنبـي صـلى الله علـيه وسـلم كـان يـصـوم فـي شـهـر شـعـبان؟ 】
❪✵❫ الجَــــ☟ـــوَابُ :
❐ شـهر شـعبان كـان النـبي صـلى الله عليـه وسـلم يكـثر الصـوم فـيه ، حـتى كـان يصـومه إلا قلـيلاً ، أي : إلا يـوماً أو يومـين ، ولـذلك ينبـغي للإنـسان أن يكـثر الصـيام في شـهر شـعبان.
|[ "اللـقـاء الشـهـري رقـم" (٦٠) ]|
❍ سُـئل العـلّامـةُ العُثيميـن -رحـمه اللهُ-
❪✵❫ السُّــــ☟ـــؤَالُ :
【 هـل ثبـت أن الـنبـي صـلى الله علـيه وسـلم كـان يـصـوم فـي شـهـر شـعـبان؟ 】
❪✵❫ الجَــــ☟ـــوَابُ :
❐ شـهر شـعبان كـان النـبي صـلى الله عليـه وسـلم يكـثر الصـوم فـيه ، حـتى كـان يصـومه إلا قلـيلاً ، أي : إلا يـوماً أو يومـين ، ولـذلك ينبـغي للإنـسان أن يكـثر الصـيام في شـهر شـعبان.
|[ "اللـقـاء الشـهـري رقـم" (٦٠) ]|