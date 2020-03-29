ادراك .. صحوة بعد غفلة

ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: مشرفة :: نجمة اللمة
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
طاقم المشرفات
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
12,667
النقاط
2,256
الجنس
أنثى
لم يشتاقوا
بل اشتاقوا لشعورهم معك

لم يحبوا
بل احبوا حبك لهم

لم يتعلقوا
بل تعلقوا بما اعطيتهم

ارادوا
ان نحبهم وان نهتم بهم
دون حدود او شروط

استغلوا
سذاجتنا و حبنت لهم
بابشع الطرق

جعلونا ملجا لهم
بالضبط .. ملجا احتياط
حين يغيب من يحبونهم

كنا دمى استغلوها
لملء فراغ وقتهم

بينما ينتظرون اولئك
الذين يحبونهم
ويريدون اكمال حياتهم معهم

كانوا ذو وجهين
وذو شعورين

ياخدون منا
ويعطون لاخرين غيرنا

لا يجب ان نلومهم
فقد اخدوا ما اعطيناهم

نلوم فقط سذاجتنا وغباءنا
هكذا يجب

والان .. وعن نفسي
استيقظت بفضلهم

اقول لهم
شكرا لكل جميل
قدمتموه لي

اقدره واقدركم
لكن ..
اياكم ان تعودوا مجددا

لن اسمح لكم باستغلالي ابدا
ولا اعرف كيف ستكون
ردة فعلي حيالكم

لا تثقوا
بجانبي الجيد اتجاهكم
ف لي ذلك الجانب
السيء الشيطاني
الذي سيجردكم
من كل ما تملكونه

وصدقا ..
حينها انا نفسي اخافني

المزاجية المتمردة - سوداوية مختلة -
 
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