ادراك .. صحوة بعد غفلة

لم يشتاقوا

بل اشتاقوا لشعورهم معك



لم يحبوا

بل احبوا حبك لهم



لم يتعلقوا

بل تعلقوا بما اعطيتهم



ارادوا

ان نحبهم وان نهتم بهم

دون حدود او شروط



استغلوا

سذاجتنا و حبنت لهم

بابشع الطرق



جعلونا ملجا لهم

بالضبط .. ملجا احتياط

حين يغيب من يحبونهم



كنا دمى استغلوها

لملء فراغ وقتهم



بينما ينتظرون اولئك

الذين يحبونهم

ويريدون اكمال حياتهم معهم



كانوا ذو وجهين

وذو شعورين



ياخدون منا

ويعطون لاخرين غيرنا



لا يجب ان نلومهم

فقد اخدوا ما اعطيناهم



نلوم فقط سذاجتنا وغباءنا

هكذا يجب



والان .. وعن نفسي

استيقظت بفضلهم



اقول لهم

شكرا لكل جميل

قدمتموه لي



اقدره واقدركم

لكن ..

اياكم ان تعودوا مجددا



لن اسمح لكم باستغلالي ابدا

ولا اعرف كيف ستكون

ردة فعلي حيالكم



لا تثقوا

بجانبي الجيد اتجاهكم

ف لي ذلك الجانب

السيء الشيطاني

الذي سيجردكم

من كل ما تملكونه



وصدقا ..

حينها انا نفسي اخافني



المزاجية المتمردة - سوداوية مختلة - ​