سيد الرجال...وعرة الرجال

سعد606

سعد606

:: عضو مُشارك ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
284
النقاط
21
العمر
58
محل الإقامة
المقاطعة الادارية تقرت
الجنس
ذكر
سيد الرجال...وعرة الرجال:
لقد احتفلت بتخرجك، فرح الاب وزغردة الام، فكن رجلا بحق ابحث عن عمل اطرق كل الابواب.. ابدأ بأي نشاط في البناء..في الفلاحة او في السوق..لكن حذار ان تمارس هواية النوم فإن "عرة الرجال" من يأخذ من ابيه او امه بعد التخرج المصروف.
 
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