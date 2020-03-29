سيد الرجال...وعرة الرجال:

لقد احتفلت بتخرجك، فرح الاب وزغردة الام، فكن رجلا بحق ابحث عن عمل اطرق كل الابواب.. ابدأ بأي نشاط في البناء..في الفلاحة او في السوق..لكن حذار ان تمارس هواية النوم فإن "عرة الرجال" من يأخذ من ابيه او امه بعد التخرج المصروف.