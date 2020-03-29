حوار جسدي اثناء النوم

سعد606

سعد606

:: عضو مُشارك ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
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النقاط
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العمر
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محل الإقامة
المقاطعة الادارية تقرت
الجنس
ذكر
حوار جسدي اثناء النوم:
دون ان تفتح عينها، رفعت رأسها وراحت تتحسس موضع ثدي أمها التي كانت نائمة معها، تقاسمها نفس الفراش، وبحركة تلقائية ودون وعي استجابت والدتها لحاجتها ومنتحها دفئ حضنها وعذب حليبها...لقد فعلتا كل ذلك دون ان تزعجا جسيدهما أوتطردا النوم من فراشهما.
مخ الهدرة: نعم اللذة تلك التي نحصل عليها دون ان نخطط او نتكلم....
 
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