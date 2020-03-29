نفحات ...

اميرة المدائن

اميرة المدائن

:: نجمة اللمة::
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
1,940
النقاط
1,371
العمر
32
محل الإقامة
Algerie
الجنس
أنثى
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
نفحات
ابتعد عن سوء الظن فهو يؤذي، وعن الشك الدائم فهو يهدم ،وعن المقارنة فهي تظلم ،وعن المديح المبالغ فيه فهو يكذب ،والعفو ألذ من الإنتقام ،والعمل امتع من الفراغ ،والقناعة أعظم من المال ،والصحة خير من الثروة، لايوجد شخص يجعلك تشعر أنك دون المستوى سوى شخص واحد وهو أنت ،أنت تعطي لنفسك الإذن ان تشعر بنقص،
ثلاثة تقوي العبد:
العقيدة الصحيحة، والعلم النافع، والأخلاق القوية ،من أساسيات السعادة أن تؤمن بقضاء الله وقدره، وتردد دائما ربي اختر لي خيرا في الدنيا والآخرة ،لو تمكنت من رؤية قلوب البشر ،لرأيت في كل قلب قصة وجع فلنرحم بعضنا لعل الله يرحمنا ،الراحمون يرحمهم الله،
تجنبوا الصور المحرمة، تجنبوا الجدال غير المفيد، تجنبوا النكت التي تستهزئ بالدين والأشخاص ،اجعلوا الكلمة التي ترسلونها شاهدة لكم لا عليكم، اجعلوا من انفسكم مفاتيح للخير مغاليق للشر.
اسعد الله أوقاتكم
 
آخر تعديل:
ع

علي 111

:: عضو مُتميز ::
إنضم
21 أوت 2019
المشاركات
551
النقاط
541
محل الإقامة
بلادالحرمينl
الجنس
ذكر
ثلاثة تقوي العبد:
العقيدة الصحيحة، والعلم النافع، والأخلاق القوية ،من أساسيات السعادة أن تؤمن بقضاء الله وقدره، وتردد دائما ربي اختر لي في الدنيا والآخرة ،لو تمكنت من رؤية قلوب البشر ،لرأيت في كل قلب قصة وجع فلنرحم بعضنا لعل الله يرحمنا ،الراحمون يرحمهم الله،
تجنبوا الصور المحرمة، تجنبوا الجدال غير المفيد، تجنبوا النكت التي تستهزئ بالدين والأشخاص ،اجعلوا الكلمة التي ترسلونها شاهدة لكم لا عليكم، اجعلوا من انفسكم مفاتيح للخير مغاليق للشر.
وجزاك الله الف خير على هذا المقال الثري وجعله الله في ميزان حسناتك
دمتي في حفظ الرحمن
 
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