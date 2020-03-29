بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

نفحات

ابتعد عن سوء الظن فهو يؤذي، وعن الشك الدائم فهو يهدم ،وعن المقارنة فهي تظلم ،وعن المديح المبالغ فيه فهو يكذب ،والعفو ألذ من الإنتقام ،والعمل امتع من الفراغ ،والقناعة أعظم من المال ،والصحة خير من الثروة، لايوجد شخص يجعلك تشعر أنك دون المستوى سوى شخص واحد وهو أنت ،أنت تعطي لنفسك الإذن ان تشعر بنقص،

ثلاثة تقوي العبد:

العقيدة الصحيحة، والعلم النافع، والأخلاق القوية ،من أساسيات السعادة أن تؤمن بقضاء الله وقدره، وتردد دائما ربي اختر لي خيرا في الدنيا والآخرة ،لو تمكنت من رؤية قلوب البشر ،لرأيت في كل قلب قصة وجع فلنرحم بعضنا لعل الله يرحمنا ،الراحمون يرحمهم الله،

تجنبوا الصور المحرمة، تجنبوا الجدال غير المفيد، تجنبوا النكت التي تستهزئ بالدين والأشخاص ،اجعلوا الكلمة التي ترسلونها شاهدة لكم لا عليكم، اجعلوا من انفسكم مفاتيح للخير مغاليق للشر.

اسعد الله أوقاتكم