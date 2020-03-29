بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

"وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون" فقط عش حدود يومك لاتطل التفكير بالغد فليس ملكك إبدأ يومك بصلاة الفجر وقرآن الفجر كان مشهودا ،ثم لاينتهي يومك دون صدقة، وأعظم الصدقات إدخال السرور على قلب مسلم، وايسرها وأعظمها كلمة طيبة تزرعها في مجلس عند خروجك ،ولاتغفل أن أهل بيتك أحوج بها ،فالبعض في كل مكان يتجمل بالخلق ،ولسوء حظه في بيته وبين أهله عبوسا مستطيرا ،فرسولنا الكريم قال "خيركم خيركم لأهله" لاتعجب كثيرا بنفسك فالذي خلقك سواك فأبدعك ،وعليك شكره ،أعلم أن الله أعطاك حواسك سمع بصر فنظر ،فحذر قوله "يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون" لايكن الله أهون الناظرين إليك ،ولايكن البشر أعظم الناظرين إليك،

الزعل المستمر يميت لذة كل شيئ وان كان من غير قصد ،فامدحوا حسنات بعضكم ،وتجاوزوا عن الأخطاء فإن الكلام الجميل مثل المفاتيح تفتح به قلوب من حولك ،ابتسموا وسامحوا واغسلوا قلوبكم من نغزات الشيطان ،وسوء الظن ،والتمسوا لأحبتكم لو عذرا واحدا من سبعين عذرا، أمرنا بها حبيبنا صلى الله عليه وسلم ..،فهنيئا لزراع الخير وحاصدين الخير القائمين على الخير ،ومحسني الظن والناطقين بالهير والخارجين من هذه الحياة بحسن المعشر وطيب الذكر ،انشروا التسامح والمحبة الدنيا فانية، وأصغر مما نتوقع،

لاشيئ يستحق الحزن والندم في حياتك ،سوى تقصيرك في جنب الله جل جلاله ،افرح أنك بقيت على قيد الحياة يونا واحدا، ففي هذا اليوم تزرع حسنات ،وتؤدي صلوات،وتقدم صدقات ،فأنت الرابح الفائز، فاغتنم كل دقيقة فإنها لن تعود يوم التغابن، أشد الناس ندما في الآخرة ،هم المهدرون لأعمارهم حتى وان دخلوا الجنة ،بين الدرجة والدرجة في الجنة قراءة آية، تسبيحة أوتحميدة والمتاحرة مع الله لاحدود لها فالله الله في حفظ ماتبقى من أعمارنا ،ولنغتنم أعمارنا