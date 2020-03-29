هذه هوايتي !!!

منذ صغري دأبت على تربية وتدريب الكلاب بشتى أنواعها

لن أخبركم عم المتعة والسعادة الحقيقية التي تشعر بها عند اقتنائك كلب

ببساطة الكلاب أوفى بكثيييي من الإنسان وتعلم الكثير من الأشياء

أي أحد لديه سؤال عن تربية أو تدريب الكلاب يسأل وانا في الخدمة .