وفاة أول فنان عربي الجزائرى نور الدين زيدوني بسبب فيروس كورونا

نعت مواقع إعلامية الفنان الجزائري نور الدين زيدوني، بعد وفاته متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، ليكون أول فنان عربي يلقى حتفه بهذا الوباء.













وتوفي زيدوني، الشهير بتصميم عدة أعمال مسرحية جزائرية، بعد صراع مع المرض، حيث اكتشفت إصابته بالفيروس في 19 مارس الجاري.













ويشار إلى أنه تم مؤخراً إعلان إصابة فنانين عرب آخرين أولهم الفنانة هند البحرينية. وتلتها الفنانتان المصريتان رولا محمود وإيناس عز الدين والسورية هناء نصور.













ويذكر أن عدد الإصابات في الجزائر وصل مؤخراً إلى 511 بعدما أعلنت 57 إصابة جديدة.













كما أدى المرض إلى وفاة 31 مصاباً بحسب ما أعلن الناطق باسم خلية الأزمة في وزارة الصحة الجزائرية جمال فورار في مؤتمر صحفي، علماً أن المرض انتشر في 36 محافظة من أصل 48 في البلاد.













وعلى إثر هذا فرضت السلطات الجزائرية حظر التجول ليلاً في 9 من هذه المحافظات وخصوصاً في باتنة وسطيف وقسنطينة وتيزي وزو وبومرداس وتيبازة والمدية وهران والوادي إضافة إلى الجزائر العاصمة.