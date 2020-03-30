من حظارية الحراك الى محنة كورونا شعب على اطراف النقيض

لاريمان

لاريمان

:: نجمة اللمة ::
إنضم
20 ماي 2016
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أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اهلا برواد المنتدى
ربي يلطف بينا ويرفع عنا الوباء
بدوم مقدمات ولا دباجة سادخل في صلب الموضوع
من منا لم يعايش فترة الحراك السلمي
ومدى تماسك الشعب
التراحم الوعي والخوف الكبيرين على هذ الوطن
من الدخول في متاهات....
الا ان ظهور هذا الوباء لاحظنا الكثير
من الانانية سواء من بعض التجار لاحتكار السلع ورفع اسعارها
او حتى من الشعب اكيد البعض لكي لا اعمم
التخزين الغير المعقول للسلع دون حتى التفكير
في ملاحظة هل هي منتهية الصلاحية ام لا
وخاصة مادة الدقيق الذي لاحظنا ان الحصول عليه
يعتبر انتصار بغض النظر عن مخاطر الحصول عليه
من طوابير بشرية لايهم من هم من المزاحمين لك كانوا مصابين او اصحاء
وبالرغم من ان الوزارة قد شددت الخناق الا الوضع على حاله
ودون التفكير حتى في الفقراء وذوي الدخل اليومي
ومدمنا في مركب واحد اكيد عايشتم ماقوله
باختصار عندما اعيد شريط الحراك والهبة الجماعية
والان ارى اننا شعب يعيش على اطراف النقيض
برأيكم هل هناك تبرير لهاته السلوكات؟ قد يقال لي انه الخوف
لكن خذ مايكفيك حتى ولو خزنت الن تنفذ؟
والمصيبة هاته الانانية في بداية الازمة
لا استطيع التخيل ان طالت الازمة لا قدر الله
ربما اكون مخطئة ....اليكم الخط

 
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