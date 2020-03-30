كواليس اهل اللمة مع * ابقى في دارك*

لاريمان

لاريمان

:: نجمة اللمة ::
إنضم
20 ماي 2016
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أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أهلابكم مجددا
أتمنى أن يكون الجميع بالف خير
موضوعي مفهوم من العنوان
أبقى في دارك أو stay at home
مهما اختلفت اللغات إلا أن الجميع يناشد الشعوب بضرورة البقاء في البيت
للحد من انتشار الوباء
لكن مدى استجابة الأفراد تبقى نسبية
من خلال موضوعي هدا أردت معرفة
يوميات أهل اللمة مع شعار أبقى في دارك أو شد دارك
كيف تقبلتم الامر؟
مدى تأثير الظرف الراهن على نفسيتكم؟
الأخوات مع النظافة والجافيل؟
الأخوة قلة وإنعدام الخروج؟
يعني نسبة إلتزامكم
كيف تقضي يومك مع سيسبانس الفيسبوك وقنوات الأخبار؟
مدى تقربك من الله في هده الظروف الصعبة
وشكرا لكم

 
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