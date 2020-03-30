كواليس اهل اللمة مع * ابقى في دارك*

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أهلابكم مجددا

أتمنى أن يكون الجميع بالف خير

موضوعي مفهوم من العنوان

أبقى في دارك أو stay at home

مهما اختلفت اللغات إلا أن الجميع يناشد الشعوب بضرورة البقاء في البيت

للحد من انتشار الوباء

لكن مدى استجابة الأفراد تبقى نسبية

من خلال موضوعي هدا أردت معرفة

يوميات أهل اللمة مع شعار أبقى في دارك أو شد دارك

كيف تقبلتم الامر؟

مدى تأثير الظرف الراهن على نفسيتكم؟

الأخوات مع النظافة والجافيل؟

الأخوة قلة وإنعدام الخروج؟

يعني نسبة إلتزامكم

كيف تقضي يومك مع سيسبانس الفيسبوك وقنوات الأخبار؟

مدى تقربك من الله في هده الظروف الصعبة

وشكرا لكم



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