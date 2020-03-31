خدَّام وسِيدْ الرجَالْ :

اليوم كانت لي جلسة ، مع شاب مكافح أتخذ من حرفة التلحيم بابا للرزق..شاب ذكي، إجتماعي قوي الحضور..حدثني عن طموحه وعن تحديات واجهها من قبل، وأخرى يواجهها اليوم ....حدتني عن زوجته وعن ولده الصغير، وعن حلمه الكبير ...حدثني كيف تحدى الشعور باليتم والعوز منذ كان طفلا صغير ...

وشعرت وانا أتابع بدقة كلماته الملتهبة حماسة، وقلبه الشُجاع....أنه من واجبي وانا أمارس النُّصح والتوجيه والارشاد أن أنقل هذه الصور لغيره من الشباب المُكبلون باليأس والتائهون في دروب وأزقة الضياع...يبحثون عن الراحة النفسية في سب الدين والدولة ولعنة الظلام ....