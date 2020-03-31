دعاء بالشفاء لاخت االاخ حكيم Hakan

ماغيكاي تشان
:: مشرفة :: نجمة اللمة
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
طاقم المشرفات
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بلغنا خبر مرض اخت الاخ @Hakan
نرجو منكم الدعاء لها بالشفاء
اللهم اشف انت الشافي لا شافي الا انت ولا شفاء الا شفاؤوك شفاءا لا يغادر سقما
طهورة ان شاء الله
نقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم (3 مرات).
ونضع يدنا اليمنى على مكان الألم و نقول (نستعيذ بالله وقدرته القوية و أسمائه الحسنى المباركات و كلماته التامات كلها من شر ما نجد و نحاذر) (3 مرات).
دعاء للمريض إذا كان مصابًا بمرض في البطن
نقرأ “وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت”
دعاء للمريض من السنة النبوية الشريفة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بلغنا خبر مرض اخت الاخ @Hakan
نرجو منكم الدعاء لها بالشفاء
اللهم اشف انت الشافي لا شافي الا انت ولا شفاء الا شفاؤوك شفاءا لا يغادر سقما
طهورة ان شاء الله
- لا إله إلّا الله الحليم الكريم، لا إله إلّا الله العليّ العظيم
لا إله إلّا الله ربّ السماوات السبع وربّ العرش العظيم، لا إله إلّا الله وحده لا شريك له
له الملك وله الحمد وهو على كلّ شيءٍ قدير
- اللهم يا سامع دعاء العبد إذا دعاك، يا شافي المريض بقدرتك
اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقمًا اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية يارب العالمين.
- اللهمّ لا ملجأ ولا منجي منك إلّا إليك إنّك على كلّ شيءٍ قدير، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيء لنا من أمرنا رشدًا
ربّي إنّي مسّني الضرّ وأنت أرحم الرّاحمين.
- اللهمّ يا رحمن يا رحيم يا مالك الملكوت ألبسه ثوب الصحّة والعافية
عاجلاً غير آجلاً يا أرحم الرّاحمين.
- اللهمّ اشفه، اللهمّ اشفه، اللهمّ اشفه، اللهمّ آمين.
- اللهم اشفه شفاءً ليس بعده سقما أبداً، اللهمّ خذ بيده، اللهمّ احرسه بعينيك الّتي لا تنام.
- اللهمّ إنّا نسألك بكل اسمٍ لك أن تشفيه.
- ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، يامن تعيد المريض لصحته وتستجيب دُعاء البائس اشفي كل مريض.
- أذهب البأس ربّ النّاس، واشفِ وأنت الشّافي، لا شفاء إلّا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقماً.
- أفوض أمري إلى الله، والله بصير بالعباد، اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك
وسترك الجميل أن تشفيه وتمدّه بالصحّة والعافية.
- اللهمّ ربّ النّاس، مذهب البأس، اشفه أنت الشّافي، لا شافي إلّا أنت.
- أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، ولا كاشف له إلّا أنت يا ربّ العالمين، آمين.
- اللهم يا مسهل الشديد وملين الحديد ويا منجز الوعيد
ويا من توكل كل يوم فى أمر جديد ، أخرج مرضانا ومرضى المسلمين من حلق الضيق إلى أوسع الطريق
بك أدفع عن المسلمين ما لا يطيقون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم.
- اللهمّ اشفه شفاءً ليس بعده سقمٌ أبداً، اللهمّ خذ بيده، اللهمّ احرسه بعينك التّي لا تنام، واكفه بركنك الذي لا يرام، واحفظه بعزّك الّذي لا يُضام، واكلأه في الّليل وفي النّهار.
- نبدأ بقراءة سورة الفاتحة على المريض، حيث يسميها الناس السورة القرآنية الشافية
لمفعولها الكبير في علاج مختلف الأمراض، لذلك ينصح بقراءتها على المريض للاستفادة بخصائصها الراقية.
- “و شفاء لما في الصدور و هدى و رحمه للمؤمنين” (تُقال ثلاث مرات متتالية).
- “ربى أنى مسنى الضر و أنت أرحم الراحمين”، (وتُقال ثلاث مرات).
- “الذي خلقني فهو يهدين و الذى يطعمني و يسقين و اذا مرضت فهو يشفين”، تُقال ثلاث مرات.
- قراءة آية الكرسي.
“للَّهُ لاَ إِلَٰهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ
لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ
يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ
وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ”
- قراءة الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة على المريض
“آَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ
كُلٌّ آَمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ
وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ *
لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ
رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا
رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ”.
- “وننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه للمؤمنين” (تُقرأ على المريض ثلاث مرات متتالية).
- “ويشفى صدور قوم مؤمنين” ، ويقولها المريض ثلاث مرات.
نقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم (3 مرات).
ونضع يدنا اليمنى على مكان الألم و نقول (نستعيذ بالله وقدرته القوية و أسمائه الحسنى المباركات و كلماته التامات كلها من شر ما نجد و نحاذر) (3 مرات).
دعاء للمريض إذا كان مصابًا بمرض في البطن
نقرأ “وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت”
دعاء للمريض من السنة النبوية الشريفة
- منها قوله صلى الله عليه وسلم: (أذهب البأس رب الناس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاءً لا يغادر سقماً.)
رواه البخاري ومسلم.
- قوله صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص لما اشتكى إليه وجعاً يجده في جسده فقال له صلى الله عليه وسلم: (ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل: بسم الله ثلاثاً …
وقل سبع مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر.)
- ما رواه أبو داود عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :من اشتكى منكم شيئاً أو اشتكاه أخ له فليقل: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء،
اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين
أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ.)
- وعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: ( ما من عبدٍ مسلم يعودُ مريضًا لم يحضر أجلُهُ فيقول سبع مرات: أسأل الله العظيم، رب العرش العظيم أن يشفيك؛ إلا عُوفي )( الترمذي ).
- من هدي النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في زيارة المريض أن يرقيه ويدعو له بالشفاء، فعنعائشة ـ رضي الله عنها ـ أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : ( كان إذا أتى مريضًا أو أُتي به إليه قال: أذْهِب الباس، رب الناس، اشفِ وأنتَ الشافي، لا شفاءَ إلا شفاؤك، شفاءً لا يُغادر سقما )( البخاري ).