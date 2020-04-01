سؤال عن مدرسة الاناقة الجزائرية الكبرى

السلام عليكم سؤالي هذا لكل من يملك معلومة مؤكدة أو سبق له وان درس في مدرسة الاناقة الجزائرية الكبرى

ما رأيكم في هذه المدرسة و كيف يكون التكوين فيها و هل مبلغ التسجيل حسب علمي 12 مليون سنتيم داخلة فيه الأدوات ليخدمو بيها و الا تعاود تشريهم..ارجو ان لا تبخلوني بالمعلومات حول تلك المدرسة و الاهم ان تكون معلومات مؤكدة

شكرا