سؤال عن مدرسة الاناقة الجزائرية الكبرى

حمايرية
:: عضو منتسِب ::
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السلام عليكم سؤالي هذا لكل من يملك معلومة مؤكدة أو سبق له وان درس في مدرسة الاناقة الجزائرية الكبرى
ما رأيكم في هذه المدرسة و كيف يكون التكوين فيها و هل مبلغ التسجيل حسب علمي 12 مليون سنتيم داخلة فيه الأدوات ليخدمو بيها و الا تعاود تشريهم..ارجو ان لا تبخلوني بالمعلومات حول تلك المدرسة و الاهم ان تكون معلومات مؤكدة
شكرا
ما رأيكم في هذه المدرسة و كيف يكون التكوين فيها و هل مبلغ التسجيل حسب علمي 12 مليون سنتيم داخلة فيه الأدوات ليخدمو بيها و الا تعاود تشريهم..ارجو ان لا تبخلوني بالمعلومات حول تلك المدرسة و الاهم ان تكون معلومات مؤكدة
شكرا