بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

علمتني آية

"إنه يعلم وانتم لاتعلمون"

ان التأخيرات في حياتك هي لحكمة بالغة يعلمها الله وحده، فقط سلم أمرك لله وثق به ولاتيأس.

"اصلح لي شأني كله "

لاتصف حالك فقط ،توكل عليه وهو سيصلح بحكمته حياتك، ويطفئ بلطفه قلقك، ويجبر برحمته كسرك.

"ولقد آتينا داوود منا فضلا ياجبال أوبي والطير وألنا له الحديد"

إذا تولاك رب العالمين سخر لك جميع خلقه ولو كان في نظره مستحيلا.

"ألم يعلم بأن الله يرى"

الله يراك، مطلع عليك، سميع لما تقول، عليم بما يجول به خاطرك ،فلا تجعل الله أهون الناظرين إليك.

"فإن تولوا فقل حسبي الله"

لاتحزن! ولو رحلت الدنيا كلها عنك ،قل لكل ماتفقده، الله يكفيني.

"وكفى بالله وكيلا"

الله كافل أمرك، يعلم حالك، يطوي عنك بعد مسافات الفرج كي يطوق قلبك بالطمأنينة حين يظلم، ويهبك صلاح القلب.

"فلنحيينه حياة طيبة"

كلما ازداد العبد قربا من الله أذاقه الله من اللذة والحلاوة مايجد طعمها في يقظته ومنامه وطعامه وشرابه.

"الذين اتبعوه في ساعة العسرة"

ان الابتلاءات الكبرى ليست سوى ساعة،ماأسرع ماتمضي.

"ماتدري نفس ماذا تكسب غدا"

الرزق بيد الله فلا تخف غدا، ولاتخش المستقبل ،عش مطمئنا.

"وما تسقط من ورقة إلا يعلمها"

هو أعلم بحالك ،ودمعة عينيك وألم قلبك.

اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم علمنا حسن التوكل عليك وحسن الظن بك، اللهم علمنا سبل الأخذ بالأسباب.