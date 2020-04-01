نظارات صينية تكشف كورونا باستخدام الواقع المعزز

ناصر dz
:: عضو بارز ::
شرعت مقاطعة تشجيانغ الصينية في استخدام نظارات الواقع المعزز المزودة بقدرات التصوير الحراري. وتعمل النظارات الجديدة على فحص درجات حرارة الجسم بين الحشود بعدما بدأت الحكومة في تخفيف قيود الإغلاق الصارمة لوقف تفشي فيروس كورونا الجديد.
وتم تصميم النظارات من قبل شركة Rokid الصينية الناشئة، ويتم ارتداؤها حالياً من قبل موظفي الأمن في محمية بمدينة غوانغزهو.
وتظهر صور الأجهزة أنها تشبه زوجاً عادياً من النظارات الشمسية، باستثناء الكاميرا التي تقوم بمسح الإشارات الحرارية.
وذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" أنّ النظارات يمكنها فحص درجات حرارة مئات الأشخاص في غضون دقائق، وسوف تساعد في مراقبة الطوابير عند مدخل الحديقة.
ووفقاً للصحيفة، فإنّ كل زوج من النظارات الذكية يعمل بقراءة الأشعة تحت الحمراء، وسوف يصنع أرشيفاً رقمياً لأي مواطن يعاني من الحمى، ويمكنها أيضاً أن تدعم شكلاً من أشكال التعرف على الوجه.
وتم تصميم النظارات من قبل شركة Rokid الصينية الناشئة، ويتم ارتداؤها حالياً من قبل موظفي الأمن في محمية بمدينة غوانغزهو.
وتظهر صور الأجهزة أنها تشبه زوجاً عادياً من النظارات الشمسية، باستثناء الكاميرا التي تقوم بمسح الإشارات الحرارية.
وذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" أنّ النظارات يمكنها فحص درجات حرارة مئات الأشخاص في غضون دقائق، وسوف تساعد في مراقبة الطوابير عند مدخل الحديقة.
ووفقاً للصحيفة، فإنّ كل زوج من النظارات الذكية يعمل بقراءة الأشعة تحت الحمراء، وسوف يصنع أرشيفاً رقمياً لأي مواطن يعاني من الحمى، ويمكنها أيضاً أن تدعم شكلاً من أشكال التعرف على الوجه.