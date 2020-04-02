هل نحن في حلم أم؟؟؟

بقايا إنسان

بقايا إنسان

*أستاذ* عضو شرفي
إنضم
6 أوت 2010
المشاركات
1,815
النقاط
571
محل الإقامة
سطيف
مع السلام عليكم ههه واحد ما يقطعني من فضلكم حتى نخلص كلامي وليكم الخط كملوه ومتقاطعو نيش
اولا :نبعث سوالي لولاد بلادي كامل وعلى راسهم ولاد لبليدة والعاصمة ونتمنى يخرجوا من هذي الشدة في اقرب وقت وبأقل الخسائر البشرية
ثانيا تمنييييييييييت لو جا واحد نوضني الصباح وقالي راك كنت تحلم (كابوس,كوشمار) روح تخدم ولا شوف واش رايح تعمل؟
تمنيتها من قلبي قولوهالي حتى ومهيش صحيحة
كاين لي مثلي ولا راني غير وحدي؟اسمحولي على الاطالة وياربي تكونوا كامل بخير ودوما على خير وعليه نجتمع (سلام)
 
الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
11,877
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
للاسف استاذي الغالي الامر واقع و ليس حلما
انا صراحة مخلطة عليا بين الخوف و السرحان
و احيانا نقول منام و راح نصحوا الصباح و نروحوا للخدمة و اولادنا
الى دراستهم
مشغول مع المجتمع المدني من الصباح حتى 3 بعد الزوال
و كي نرجع للدار نخمم هل الباقي اجمل ام اخطر
و مصير اولادنا و آباءنا واش راح يكون

دول عظيمة و راهي في ازمة خطيرة

نحن
طامعين في رحمة الله الواسعة
 
AZIZ3625

AZIZ3625

:: عضو منتسِب ::
إنضم
9 أفريل 2016
المشاركات
29
النقاط
3
العمر
48
محل الإقامة
الطارف
الجنس
ذكر
ان شاء الله تزول المحنة بأقل الاضرار ورحمة ربي واسعة
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top