هل نحن في حلم أم؟؟؟

بقايا إنسان
*أستاذ* عضو شرفي
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- 6 أوت 2010
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مع السلام عليكم ههه واحد ما يقطعني من فضلكم حتى نخلص كلامي وليكم الخط كملوه ومتقاطعو نيش
اولا :نبعث سوالي لولاد بلادي كامل وعلى راسهم ولاد لبليدة والعاصمة ونتمنى يخرجوا من هذي الشدة في اقرب وقت وبأقل الخسائر البشرية
ثانيا تمنييييييييييت لو جا واحد نوضني الصباح وقالي راك كنت تحلم (كابوس,كوشمار) روح تخدم ولا شوف واش رايح تعمل؟
تمنيتها من قلبي قولوهالي حتى ومهيش صحيحة
كاين لي مثلي ولا راني غير وحدي؟اسمحولي على الاطالة وياربي تكونوا كامل بخير ودوما على خير وعليه نجتمع (سلام)
اولا :نبعث سوالي لولاد بلادي كامل وعلى راسهم ولاد لبليدة والعاصمة ونتمنى يخرجوا من هذي الشدة في اقرب وقت وبأقل الخسائر البشرية
ثانيا تمنييييييييييت لو جا واحد نوضني الصباح وقالي راك كنت تحلم (كابوس,كوشمار) روح تخدم ولا شوف واش رايح تعمل؟
تمنيتها من قلبي قولوهالي حتى ومهيش صحيحة
كاين لي مثلي ولا راني غير وحدي؟اسمحولي على الاطالة وياربي تكونوا كامل بخير ودوما على خير وعليه نجتمع (سلام)