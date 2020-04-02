هل نحن في حلم أم؟؟؟

للاسف استاذي الغالي الامر واقع و ليس حلما

انا صراحة مخلطة عليا بين الخوف و السرحان

و احيانا نقول منام و راح نصحوا الصباح و نروحوا للخدمة و اولادنا

الى دراستهم

مشغول مع المجتمع المدني من الصباح حتى 3 بعد الزوال

و كي نرجع للدار نخمم هل الباقي اجمل ام اخطر

و مصير اولادنا و آباءنا واش راح يكون



دول عظيمة و راهي في ازمة خطيرة



نحن

طامعين في رحمة الله الواسعة