🌺الزواج_بالمطلقات ليس عيباً ولا نقيصة

Ma$Ter

Ma$Ter

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🌺الزواج_بالمطلقات ليس عيباً ولا نقيصة

وما كان الله تعالى ليختار لنبيهﷺ الأدنى؛ وأكثر زوجاته مطلقات وأرامل.
وجرت العادة:
أن المطلقة تزداد عنايتها بالزوج التالي لسابق تجربتها مع الأول.
فالحياة دروس؛ ولا تُلدغ "العاقلة" في "الحياة الزوجية" مرتان!
يا قوم:
كونوا عوناً لها لا عليها، ‏لمن تتركونها؟
إلى مجتمع ينتقصها؟
أم إلى مستقبلٍ يُخيفها؟
أم إلى "طليقٍ" يُهددها بأخذ "أولادها!"؟
أم إلى "أهلٍ" يرونها همَّا وعبئاً؟! تعود إليهم "نادمة" في "مهمة خادمة!"

وطلاقها "قدرٌ" وليس: فضيحة!! !

نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن
يبارك فى عمره وعلمه. والله اعلم
 
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