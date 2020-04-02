Ma$Ter
:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
- إنضم
- 25 سبتمبر 2007
- المشاركات
- 15,552
- النقاط
- 1,471
- محل الإقامة
- تبسة 12
- الجنس
- ذكر
الزواج_بالمطلقات ليس عيباً ولا نقيصة
وما كان الله تعالى ليختار لنبيهﷺ الأدنى؛ وأكثر زوجاته مطلقات وأرامل.
وجرت العادة:
أن المطلقة تزداد عنايتها بالزوج التالي لسابق تجربتها مع الأول.
فالحياة دروس؛ ولا تُلدغ "العاقلة" في "الحياة الزوجية" مرتان!
يا قوم:
كونوا عوناً لها لا عليها، لمن تتركونها؟
إلى مجتمع ينتقصها؟
أم إلى مستقبلٍ يُخيفها؟
أم إلى "طليقٍ" يُهددها بأخذ "أولادها!"؟
أم إلى "أهلٍ" يرونها همَّا وعبئاً؟! تعود إليهم "نادمة" في "مهمة خادمة!"
وطلاقها "قدرٌ" وليس: فضيحة!! !
نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن
يبارك فى عمره وعلمه. والله اعلم
وما كان الله تعالى ليختار لنبيهﷺ الأدنى؛ وأكثر زوجاته مطلقات وأرامل.
وجرت العادة:
أن المطلقة تزداد عنايتها بالزوج التالي لسابق تجربتها مع الأول.
فالحياة دروس؛ ولا تُلدغ "العاقلة" في "الحياة الزوجية" مرتان!
يا قوم:
كونوا عوناً لها لا عليها، لمن تتركونها؟
إلى مجتمع ينتقصها؟
أم إلى مستقبلٍ يُخيفها؟
أم إلى "طليقٍ" يُهددها بأخذ "أولادها!"؟
أم إلى "أهلٍ" يرونها همَّا وعبئاً؟! تعود إليهم "نادمة" في "مهمة خادمة!"
وطلاقها "قدرٌ" وليس: فضيحة!! !
نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن
يبارك فى عمره وعلمه. والله اعلم