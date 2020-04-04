احيانا يجب ان تتخلى عن بعض الاشخاص لتكمل حياتك بدونهم

ناصر dz

ناصر dz

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إنضم
14 جانفي 2015
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ذكر
عندما يؤلمك سن من أسنانك ومن شدة الألم يصبح همك قلعه
وعند قلعه لا شعورياً يصبح لسانك طوال الوقت يتجه لذاك الفراغ الذي تركه السن ...
مع أنه لا يؤلمك ..!!
لكن هذا الشي لا يعني انه لم يترك فراغ أو أنك لا تفتقده ...
ستتعود على هذا الفراغ . وسيأخذ من وقتك كتيرا لتتعود ...
تأتيك أوقات كثيرة تتضايق و تفكر... هل كان يجب قلعه
بعد ذلك تقول طبعاً .. لأنه كان يسبب لي وجعا كبيرا
وهكذا بعض المواقف يجب أن تتخلى عن أمور او أشخاص وتكمل حياتك من دونهم
رغم أنهم كانوا بيوم ما مصدر سعادتك
صحيح أنهم سيتركون فراغا بقلبك..
لكن يكفي أنه لم يعد هناك وجع...
 
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