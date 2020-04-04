

بدأت إجراءات الوقاية بإيقاف العمرة

ثم تلاها إخلاء صحن المطاف لتعقيمه

وبعد ذلك صدر الأمر بإغلاق المساجد عن أداء الصلوات والجمع ما عدا الحرمين الشريفين

والاكتفاء برفع الأذان

ذلك الأمر الذي أحزن المسلمين في كل مكان



ما أشد حزن الناظر إلى بيت الله حينما خلا من الطائفين والمصلين

كان منظرا لا يُنسى

نسأل الله ألا يكون آخر عهدنا به على هذا الشكل

بيت الله الذي لم يكن يخلو من عباد الله

وشوارع مكة التي لم تكن تخلو من المعتمرين من أنحاء العالم

أصبحت فجأة خالية من الناس حينما صدر أمر حظر التجول من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا

ومن ثم صار الحظر من الثالثة عصرا وحتى السادسة صباحا

وحينما ازدادت الحالات تم الحجر على مكة والمدينة والرياض

وبالأمس صدر قرار الحظر الكامل على مكة والمدينة

لا أعلم ماذا أقول وأنا أرى مدينتي الحبيبة وقد أصبحت محجوبة حتى عن غيرها من مدن المملكة في مكّتي الحبيبة وبسبب الكورونابدأت إجراءات الوقاية بإيقاف العمرةثم تلاها إخلاء صحن المطاف لتعقيمهوبعد ذلك صدر الأمر بإغلاق المساجد عن أداء الصلوات والجمع ما عدا الحرمين الشريفينوالاكتفاء برفع الأذانذلك الأمر الذي أحزن المسلمين في كل مكانما أشد حزن الناظر إلى بيت الله حينما خلا من الطائفين والمصلينكان منظرا لا يُنسىنسأل الله ألا يكون آخر عهدنا به على هذا الشكلبيت الله الذي لم يكن يخلو من عباد اللهوشوارع مكة التي لم تكن تخلو من المعتمرين من أنحاء العالمأصبحت فجأة خالية من الناس حينما صدر أمر حظر التجول من السابعة مساء وحتى السادسة صباحاومن ثم صار الحظر من الثالثة عصرا وحتى السادسة صباحاوحينما ازدادت الحالات تم الحجر على مكة والمدينة والرياضوبالأمس صدر قرار الحظر الكامل على مكة والمدينةلا أعلم ماذا أقول وأنا أرى مدينتي الحبيبة وقد أصبحت محجوبة حتى عن غيرها من مدن المملكة

نسأل الله السلامة والعافية من هذا الوباء

موضوعي هذا تصوير حالة مدينتي بعد حظر التجول وقد خلت من الناس بعد بقائهم في منازلهم

والصور بكاميرات بعض مُصوّري مكة

عمّار الأمير ومشاري الشهراني وياسر بخش وغيرهم

فلهم أُقدّم كثير الشكر والتقدير على صورهم التي وثّقت هذه الحالة التي تمر بها البلاد

أسأل الله أن يدفع عنا هذا البلاء إنه على ذلك قدير: