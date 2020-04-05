مـعنى المشاحـن ، الـذي لا يُغـفر له فــي لَيْلــَةُ الــنِّصْفِ مِنْ شَعْبَان

عَــنِ النَّبِـيِّ ﷺ قَـالَ : عَــنِ النَّبِـيِّ ﷺ قَـالَ :

« يطَّـلِعُ اللهُ إلى جمـيعِ خلـقِه ليلـةَ النِّـصفِ مـن شـعبانَ ، فيَغـفِرُ لجمـيع خلْـقِه إلا لمـشركٍ ، أو مُـشاحِنٍ »

« إنَّ اللهَ تعـالى لَيـطَّلِعُ فـي ليلـةِ النصـفِ مـن شعـبانَ فيغـفرُ لجمـيعِ خلْـقِه ، إلا لمشـركٍ أو مـشاحـنٍ »

« إذا كـان ليلـةُ النصـفِ مـن شـعبانَ اطَّلَـعَ اللهُ إلى خلْـقِه ، فيغفـرُ للمـؤمـنينَ ، ويُـملي للكافـرينَ ، ويـدعُ أهـلَ الحِقْـدِ بحقـدِهم حـتى يدَعـوه »

عـن عُـمير بن هـانئ قـال : سـألت ابن ثـوبان عـن المشاحـن ، فـقال : « هـو التـارك لسـنة نبـيه ﷺ الطاعـن عـلى أمتـه ، السـافك لـدمائهم » .

سَـمِعْتُ عَـبْدَ اللّٰهِ بْنَ أَحْـمَدَ بْنِ حَنْـبَلٍ يَقُـولُ سَـمِعْتُ أَبِي يَـقُولُ فِـي مَعْـنَى حَـدِيثِ النَّبِـيِّ ﷺ : « إِنَّ اللّٰهَ عَـزَّ وَجَلَّ يَطَّـلِعُ فِـي لَيْلَـةِ النِّصْـفِ مِـنْ شَـعْبَانَ عَـلَى عِـبَادِهِ فَيَغْـفِرُ لأَهْـلِ الأَرْضِ إِلا لِمُشْـرِكٍ أَوْ مُـشَاحِنٍ »

قَـالَ : الْمُـشَاحِنُ ؛ « هُـمْ أَهْـلُ الْبِـدَعِ الَّـذِينَ يُـشَاحِنُونَ أَهْـلَ الإِسْـلامِ وَيُعَادُونَـهُمْ » .

المشاحـن : هـو المـعادي والشـحناء : العـداوة والتشاحـن : تفاعـل مـنه .

وقـال الأوزاعـي : أراد بالمشاحـن هـا هـنا صاحـب البدعـة المفارق لجـماعة الأمـة . وقـال الأوزاعـي : أراد بالمشاحـن هـا هـنا صاحـب البدعـة المفارق لجـماعة الأمـة .

【حـسنه الألبانـي فـي 】【 صـحيح الترغيب رقم 【2767】قَـالَ رَسُـولِ اللّٰهِ ﷺ:【 حسـنه الألبانـي فـي】【صـحيح ابن مـاجه رقـم : 【1148】قَـالَ رَسُـولِ اللّٰهِ ﷺ:【حـسنه الألبانـي فـي】【صـحيح الجامـع رقـم : 【771】*✾ أقـوال أهـل العـلم في معنى المشاحـن*قـال الأصـبهاني قَـوَّامِ السُّـنَّةِ رحمـه اللّٓه :【 الترغـيب والترهـيب :【 ٢ /٣٩٧】قـال الطـبراني رحـمه الله :【 الـدعـاء :【1/195】قـال ابن الأثـير رحـمه الله :【النهايـة في غـريب الأثر 【2/1111】ونقلـه بنصـه الشيخ الألبـاني فـي ☟السلسلة الصحيحة الحديث رقم【١٥٦٣】​