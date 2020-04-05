مـعنى المشاحـن ، الـذي لا يُغـفر له فــي لَيْلــَةُ الــنِّصْفِ مِنْ شَعْبَان

Ma$Ter
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【مـعنى المشاحـن ، الـذي لا يُغـفر له فــي لَيْلــَةُ الــنِّصْفِ مِنْ شَعْبَان 】
عَــنِ النَّبِـيِّ ﷺ قَـالَ :
« يطَّـلِعُ اللهُ إلى جمـيعِ خلـقِه ليلـةَ النِّـصفِ مـن شـعبانَ ، فيَغـفِرُ لجمـيع خلْـقِه إلا لمـشركٍ ، أو مُـشاحِنٍ »
【حـسنه الألبانـي فـي 】
【 صـحيح الترغيب رقم 【2767】
قَـالَ رَسُـولِ اللّٰهِ ﷺ:
« إنَّ اللهَ تعـالى لَيـطَّلِعُ فـي ليلـةِ النصـفِ مـن شعـبانَ فيغـفرُ لجمـيعِ خلْـقِه ، إلا لمشـركٍ أو مـشاحـنٍ »
【 حسـنه الألبانـي فـي】
【صـحيح ابن مـاجه رقـم : 【1148】
قَـالَ رَسُـولِ اللّٰهِ ﷺ:
« إذا كـان ليلـةُ النصـفِ مـن شـعبانَ اطَّلَـعَ اللهُ إلى خلْـقِه ، فيغفـرُ للمـؤمـنينَ ، ويُـملي للكافـرينَ ، ويـدعُ أهـلَ الحِقْـدِ بحقـدِهم حـتى يدَعـوه »
【حـسنه الألبانـي فـي】
【صـحيح الجامـع رقـم : 【771】
*✾ أقـوال أهـل العـلم في معنى المشاحـن*
قـال الأصـبهاني قَـوَّامِ السُّـنَّةِ رحمـه اللّٓه :
عـن عُـمير بن هـانئ قـال : سـألت ابن ثـوبان عـن المشاحـن ، فـقال : « هـو التـارك لسـنة نبـيه ﷺ الطاعـن عـلى أمتـه ، السـافك لـدمائهم » .
【 الترغـيب والترهـيب :【 ٢ /٣٩٧】
قـال الطـبراني رحـمه الله :
سَـمِعْتُ عَـبْدَ اللّٰهِ بْنَ أَحْـمَدَ بْنِ حَنْـبَلٍ يَقُـولُ سَـمِعْتُ أَبِي يَـقُولُ فِـي مَعْـنَى حَـدِيثِ النَّبِـيِّ ﷺ : « إِنَّ اللّٰهَ عَـزَّ وَجَلَّ يَطَّـلِعُ فِـي لَيْلَـةِ النِّصْـفِ مِـنْ شَـعْبَانَ عَـلَى عِـبَادِهِ فَيَغْـفِرُ لأَهْـلِ الأَرْضِ إِلا لِمُشْـرِكٍ أَوْ مُـشَاحِنٍ »
قَـالَ : الْمُـشَاحِنُ ؛ « هُـمْ أَهْـلُ الْبِـدَعِ الَّـذِينَ يُـشَاحِنُونَ أَهْـلَ الإِسْـلامِ وَيُعَادُونَـهُمْ » .
【 الـدعـاء :【1/195】
قـال ابن الأثـير رحـمه الله :
المشاحـن : هـو المـعادي والشـحناء : العـداوة والتشاحـن : تفاعـل مـنه .
【النهايـة في غـريب الأثر 【2/1111】
وقـال الأوزاعـي : أراد بالمشاحـن هـا هـنا صاحـب البدعـة المفارق لجـماعة الأمـة .
ونقلـه بنصـه الشيخ الألبـاني فـي ☟
السلسلة الصحيحة الحديث رقم【١٥٦٣】
عَــنِ النَّبِـيِّ ﷺ قَـالَ :
« يطَّـلِعُ اللهُ إلى جمـيعِ خلـقِه ليلـةَ النِّـصفِ مـن شـعبانَ ، فيَغـفِرُ لجمـيع خلْـقِه إلا لمـشركٍ ، أو مُـشاحِنٍ »
【حـسنه الألبانـي فـي 】
【 صـحيح الترغيب رقم 【2767】
قَـالَ رَسُـولِ اللّٰهِ ﷺ:
« إنَّ اللهَ تعـالى لَيـطَّلِعُ فـي ليلـةِ النصـفِ مـن شعـبانَ فيغـفرُ لجمـيعِ خلْـقِه ، إلا لمشـركٍ أو مـشاحـنٍ »
【 حسـنه الألبانـي فـي】
【صـحيح ابن مـاجه رقـم : 【1148】
قَـالَ رَسُـولِ اللّٰهِ ﷺ:
« إذا كـان ليلـةُ النصـفِ مـن شـعبانَ اطَّلَـعَ اللهُ إلى خلْـقِه ، فيغفـرُ للمـؤمـنينَ ، ويُـملي للكافـرينَ ، ويـدعُ أهـلَ الحِقْـدِ بحقـدِهم حـتى يدَعـوه »
【حـسنه الألبانـي فـي】
【صـحيح الجامـع رقـم : 【771】
*✾ أقـوال أهـل العـلم في معنى المشاحـن*
قـال الأصـبهاني قَـوَّامِ السُّـنَّةِ رحمـه اللّٓه :
عـن عُـمير بن هـانئ قـال : سـألت ابن ثـوبان عـن المشاحـن ، فـقال : « هـو التـارك لسـنة نبـيه ﷺ الطاعـن عـلى أمتـه ، السـافك لـدمائهم » .
【 الترغـيب والترهـيب :【 ٢ /٣٩٧】
قـال الطـبراني رحـمه الله :
سَـمِعْتُ عَـبْدَ اللّٰهِ بْنَ أَحْـمَدَ بْنِ حَنْـبَلٍ يَقُـولُ سَـمِعْتُ أَبِي يَـقُولُ فِـي مَعْـنَى حَـدِيثِ النَّبِـيِّ ﷺ : « إِنَّ اللّٰهَ عَـزَّ وَجَلَّ يَطَّـلِعُ فِـي لَيْلَـةِ النِّصْـفِ مِـنْ شَـعْبَانَ عَـلَى عِـبَادِهِ فَيَغْـفِرُ لأَهْـلِ الأَرْضِ إِلا لِمُشْـرِكٍ أَوْ مُـشَاحِنٍ »
قَـالَ : الْمُـشَاحِنُ ؛ « هُـمْ أَهْـلُ الْبِـدَعِ الَّـذِينَ يُـشَاحِنُونَ أَهْـلَ الإِسْـلامِ وَيُعَادُونَـهُمْ » .
【 الـدعـاء :【1/195】
قـال ابن الأثـير رحـمه الله :
المشاحـن : هـو المـعادي والشـحناء : العـداوة والتشاحـن : تفاعـل مـنه .
【النهايـة في غـريب الأثر 【2/1111】
وقـال الأوزاعـي : أراد بالمشاحـن هـا هـنا صاحـب البدعـة المفارق لجـماعة الأمـة .
ونقلـه بنصـه الشيخ الألبـاني فـي ☟
السلسلة الصحيحة الحديث رقم【١٥٦٣】