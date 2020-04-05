سورة الناس برواية ورش عن نافع

السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
46,808
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى


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بسم الله الرحمن الرحيم



قُلَ اَعُوذُ بِرَبِّ اِ۬لنَّاسِ (1) مَلِكِ اِ۬لنَّاسِ (2) إِلَٰهِ اِ۬لنَّاسِ (3) مِن شَرِّ اِ۬لْوَسْوَاسِ اِ۬لْخَنَّاسِ (4) اِ۬لذِے يُوَسْوِسُ فِے صُدُورِ اِ۬لنَّاسِ (5) مِنَ اَ۬لْجِنَّةِ وَالنَّاسِۖ (6)

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حكم النون المشددة: النون حرف فيه غنة وهنا مشدد لازم نعطوه حقو

تابعي الفيديو هنا أختي ستفهمين أكثر

ويساعدك على الحفظ وبعدها تصحيح الأحكام والتلاوة
عبر الواتس آب في غرفة التحفيظ.



في أمان الله

 
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