سورة الناس برواية ورش عن نافع

السلطانة
:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
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قُلَ اَعُوذُ بِرَبِّ اِ۬لنَّاسِ (1) مَلِكِ اِ۬لنَّاسِ (2) إِلَٰهِ اِ۬لنَّاسِ (3) مِن شَرِّ اِ۬لْوَسْوَاسِ اِ۬لْخَنَّاسِ (4) اِ۬لذِے يُوَسْوِسُ فِے صُدُورِ اِ۬لنَّاسِ (5) مِنَ اَ۬لْجِنَّةِ وَالنَّاسِۖ (6)
حكم النون المشددة: النون حرف فيه غنة وهنا مشدد لازم نعطوه حقو
تابعي الفيديو هنا أختي ستفهمين أكثر
ويساعدك على الحفظ وبعدها تصحيح الأحكام والتلاوة
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