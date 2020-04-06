الكورونا والشعر شاركونا

Ahamed Hani

Ahamed Hani

:: عضو منتسِب ::
إنضم
31 أكتوبر 2019
المشاركات
13
النقاط
3
العمر
19
محل الإقامة
الوادي
الجنس
ذكر
  • سلام من كورونا الى أناس اعصونا وتجاهلونا
  • تسألني واش أحوالك من الكوفيد
  • نجيبك هو لي يزهق الأرواح ويبيد
  • جانا من بلاد الآشين واستقر في ام المليون والنصف شهيد
  • غزا البلدان وبدا بالبليدة حاربناه بالتعقيم والكلوروكين
  • وبالحجر الصحي حابين يحمونا والله فعال لما يريد
  • هو خير ومي يجيش من ربي غير الخير سبحانه
  • نهدي كلماتي هذي للناس لي راهي خاطية الطريق
  • ومهيش معتبرة بلي هادا راهو تهديد
  • وان يوم الحساب صار قريب
  • يالعجب الدين وعظمة المجير
  • الحي القيوم الذي نستغفره ونستهديه
  • واللي نرجو رحمته ونخافوا عذابه
  • غرقنا في الحديث ونسينا وشي هو الكوفيد
  • يصيب الانسان المخلوق من الطين
  • من دون علم او يقين
  • بعد أسبوعين تظهر أعراض هد الوحش الخطير
  • يسعل العبد ويجيه ضيق نفس في الرئتين
  • يبعد على صاحبوا وأهلوا بدون أي تخمين
  • ممكن ربي يرحم عليه يشفيه بمساعدة الأطباء والصيدليين
  • ولي مات ذاك قدر الله يعرف لي جاء ولي فات
  • هذي قصة الكورونا الكوفيد لي حاب يستفيد
  • يلتزم بتعليمات الدولة ونصائح المدنيين
  • يوقي نفسو بشدان داروا وان شاء غير لي فيها خير
  • ويلجا بالدعاء لربي الأول القادر على تخليصك من هذ الوضع العسير

  • hani
 
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