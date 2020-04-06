الكورونا والشعر شاركونا

- سلام من كورونا الى أناس اعصونا وتجاهلونا
- تسألني واش أحوالك من الكوفيد
- نجيبك هو لي يزهق الأرواح ويبيد
- جانا من بلاد الآشين واستقر في ام المليون والنصف شهيد
- غزا البلدان وبدا بالبليدة حاربناه بالتعقيم والكلوروكين
- وبالحجر الصحي حابين يحمونا والله فعال لما يريد
- هو خير ومي يجيش من ربي غير الخير سبحانه
- نهدي كلماتي هذي للناس لي راهي خاطية الطريق
- ومهيش معتبرة بلي هادا راهو تهديد
- وان يوم الحساب صار قريب
- يالعجب الدين وعظمة المجير
- الحي القيوم الذي نستغفره ونستهديه
- واللي نرجو رحمته ونخافوا عذابه
- غرقنا في الحديث ونسينا وشي هو الكوفيد
- يصيب الانسان المخلوق من الطين
- من دون علم او يقين
- بعد أسبوعين تظهر أعراض هد الوحش الخطير
- يسعل العبد ويجيه ضيق نفس في الرئتين
- يبعد على صاحبوا وأهلوا بدون أي تخمين
- ممكن ربي يرحم عليه يشفيه بمساعدة الأطباء والصيدليين
- ولي مات ذاك قدر الله يعرف لي جاء ولي فات
- هذي قصة الكورونا الكوفيد لي حاب يستفيد
- يلتزم بتعليمات الدولة ونصائح المدنيين
- يوقي نفسو بشدان داروا وان شاء غير لي فيها خير
- ويلجا بالدعاء لربي الأول القادر على تخليصك من هذ الوضع العسير