«عمرها 99 سنة » .. عجوز تهزم فيروس كورونا

الإرادة والعزيمة والإصرار مثلت ثلاثي الإبعاد اعتمدت عليه السيدة البريطانية" ريتا رينولدز" لمواجهة فيروس كورونا المستجد، فبالرغم من أنها تبلغ من العمر 99 عامًا إلا أنها استطاعت أن تهزم الفيروس لتصبح تقريبًا أول شخص ينتصر على كورونا في هذا السن.ووفقًا لصحيفة «مترو البريطانية»، أن الجدة البريطانية شعرت بأعراض الإصابة، وبعدما جاءت نتائج فحصها إيجابية، تم إبلاغ عائلتها بتوقع الأسوأ مع تدهور حالتها، ولذلك عكف طاقم العاملين في دار الرعاية التي كانت موجودة بها بقرية برامهال في مدينة ستوكبورت الإنجليزية، على ضمان راحة الجدة رينولدز، استعداداً لرحيلها عن العالم، ولأن الشائع والمعتاد هو وفاة كبار السن بهذا الفيروس، لكن على عكس التوقعات نجحت الجدة البريطانية في تخطي المرض وقالت الممرضات أنها تعافت تمامًا.يذكر أن "ريتا" كانت تعمل سائقة خلال الحرب، ونجت من قنبلة حطت خارج منزلها في ليفربول عندما كانت بعمر 21 عاماً، عندما اختبأت أسفل الطاولة، بعدما رفضت الذهاب إلى المأوى من الغارات الجوية؛ لأنها أرادت قراءة كتاب.