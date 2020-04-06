فى زمن الكوروناأصبحت الطائرات والسفن والقطارات أطنانا من الخردة

لم يستطع الطب بكل خبرته وأبحاثه وغروره أن يثبت وجوده أمام فيروس يسكن المليون منه على طرف رأس دبوس إبرة











عجز الأطباء عن صد حالات الجرف الجماعي في نهر الموت الذي يقذف بالبشر إلى الضفة الأخرى وكأننا دمي في مسرح عرائس تحركها يد مجهولة كما تشاء دون أن يكون لنا حق الاعتراض.

تحولت المدارس والمسارح والمتاحف إلى بيوت أشباح وأصبحت الطائرات والسفن والقطارات أطنانا من الخردة واتفقت قنوات التليفزيون المحلية والعالمية على جملة واحدة: خليك في البيت لتصبح بيوت ملياري إنسان أكبر حجر صحي في التاريخ.

تجمدت العولمة ولم تعد الدنيا قرية صغيرة ونالت الدول المختلفة (القوية والضعيفة الثرية والفقيرة المتدينة والفاجرة المتغطرسة والمتواضعة) النصيب نفسه من الشعور بالعجز ليحمل زمن ما بعد كورونا مزيدا من الانكفاء على الداخل وتراجع القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك والبحث عن الاكتفاء الذاتي ومعارضة الهجرة.