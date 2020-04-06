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هذا ما يقوله شباب حين يعقد العزم على أن يفوز بقلب فتاة ليتخذها خليلة أو حليلة لازم "نطيحها" وفي مناطق أخرى يقال "لازم نْعَلَڤْهَا" يُعيد المحاولة ألاف المرات، تصمتُ لكنه يظل خلفها مُطارِدا، يبعثُ رُسلاً ويُنَصّبُ وَسَاطة ليقلل ما بينمها من مسافات، يُمطِرُها بالرسائل اللفظية والرمزية، يغرقها في بحر من "الميساجات" وحين يجد منها بعض القبول والرضا، يربط معها خط مكالمات، فَيَصِلُ ما بين الفجر والعصر، ثم يُقيمُ اللّيل مُتعبدًا في مِحراب هَوَاهَا، ينسُجُ بالوعود وبالوهم ثياب المستقبل قائلا لها:" كي نهار اليوم إن شاء الله"، سوف أكون لَكِ زوجا عاشقا، وأنت تكونين لي زوجة وتهديني البنين والبنات هي"لازم نديه" هو ما تقوله بعض الفتيات، حين يتفجر فيهن خبث الأنوثة، وتشرق في وجوههن شمس التحدي والتمرد على الطبوهات. فتتحين كل فرصة لجره نحو مصيدة حبها وجبروتها، تعطيه من وقتها ما يشاء، ومن مالها أكثر مما يشاء، أما عقلها فهو مخدر بالشوق إلى لحظة الزفاف واللقاء فلماذا بعد الزواج تغيب شمس الحب في الكثير من أسرنا، ويصاب الزوج بداء اللامبالاة والإهمال والسلبية، وتستبدل الزوجة الصبر بالتأفف والعصبية