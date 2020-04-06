حكم تفضيل الوالدين الذكور على الإناث وعدم العدل بينهم. 》 حكم تفضيل الوالدين الذكور على الإناث وعدم العدل بينهم. 》

❫ السُّـــ ــؤَالُ : ❫ السُّـــــؤَالُ :

تقول السائلة: رجل عنده أولاد وبنات، فقام بإعطاء الأولاد مبالغ وقطع أراضي وهبات دون أن يعطي البنات، هل يجوز له ذلك؟

الشيخ ابن باز رحمه الله

الواجب على الوالد أن يعدل بين أولاده؛ الذكور والإناث، وهكذا الوالدة الأم يجب أن تعدل؛ لأن الرسول ﷺ قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، هكذا قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فالواجب على الأب إذا أعطاهم أراضي أو نقود أو إبل أو غنم أو غير ذلك أن يعدل بين الذكور والإناث، للذكر مثل حظ الأنثيين كالإرث، فإذا أعطى الرجل مائة ريال يعطي البنت خمسين ريال، وإذا أعطى الولد عشرة آلاف يعطي البنت خمسة آلاف.. وهكذا، وإذا أعطى الولد غنم أو إبل أو بقر يعطي البنت مثل ذلك، النصف. نعم.المقدم: أحسن الله إليكم.