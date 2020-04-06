صور: " اليابان" بسبب الوباء حفل تخرّج دون حضور الطلاب بطريقة مبتكرة

البشير البشير

البشير البشير

:: مشرف ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المشرفين
إنضم
2 أوت 2019
المشاركات
2,510
النقاط
611
محل الإقامة
الاغواط
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
********************************
****
5858.jpg
********
***
العالم كله يكافح ليس فقط لمكافحة الفيروس التاجي الجديد
ولكن أيضًا لاكتشاف طريقة لمواصلة حياتهم اليومية .
في حين أظهرت كوريا الجنوبية جهدًا رائعًا لإبقاء الأشخاص الذين تعرضوا لحالات فيروس كورونا
المؤكدة في المنزل عن طريق إرسال طرود مليئة بالضروريات والحاجيات إلى المنازل في حين
تدخل اليابان في منافسة بشكل أفضل من خلال حل مشكلة كيفية إجراء أحداث عامة مثل التخرّج بدون مخاطر.
وجدت جامعة BTT في اليابان طريقة عبقرية لإجراء حفل تخرّج دون حضور الطلاب جسديًا
فكل طالب يُمثّله رجل آلي مزود بشاشة على المباشر.
وهم دائمًا على استعداد للعمل والتصرّف بسرعة باتباع تعليمات الحكومة
وتكييف أنماط حياتهم إذا لزم الأمر.




1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

**********************
*********
في أمان الله
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top