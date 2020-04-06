صور: " اليابان" بسبب الوباء حفل تخرّج دون حضور الطلاب بطريقة مبتكرة

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

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العالم كله يكافح ليس فقط لمكافحة الفيروس التاجي الجديد

ولكن أيضًا لاكتشاف طريقة لمواصلة حياتهم اليومية .

في حين أظهرت كوريا الجنوبية جهدًا رائعًا لإبقاء الأشخاص الذين تعرضوا لحالات فيروس كورونا

المؤكدة في المنزل عن طريق إرسال طرود مليئة بالضروريات والحاجيات إلى المنازل في حين

تدخل اليابان في منافسة بشكل أفضل من خلال حل مشكلة كيفية إجراء أحداث عامة مثل التخرّج بدون مخاطر.

وجدت جامعة BTT في اليابان طريقة عبقرية لإجراء حفل تخرّج دون حضور الطلاب جسديًا

فكل طالب يُمثّله رجل آلي مزود بشاشة على المباشر.

وهم دائمًا على استعداد للعمل والتصرّف بسرعة باتباع تعليمات الحكومة

وتكييف أنماط حياتهم إذا لزم الأمر.