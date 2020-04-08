من سلسلة واش هدرو في الفايس بووك سلك الأمن في عهد الكورونا

السلطانة
:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
واش راكم شعب اللمة العزيز
زعم السلطانة عاشورة العاشرة
جيت نشارك في سلسلة خونا @Hakan
ونهدر عالموضوع لي يدور هاذ ليامات
علئ الخدمة والجهد والتعب تاع سلك الشرطة والأمن في هذا الوضع
في هذي الفترة الصعبة لقينا لابوليس والجدارمية والجيش وقفوا وقفة تاع رجال صح
ومن هاذا المنبر نحييوهم تحية تقدير واجلال
لانو هاذ الشعب كون ميوقفوش عند راسو ميتسقمش
كيفاه في حالة هك البوليسي يقولك ادخل لدارك وانت تدور!
وتهرب وتدير الطوايش وتتبهلل راك كبير!!
شفت بعض الفيديوهات يعني تحشم
السيد يعرشلهم وحاشاكم يدفل باه يعدي غيرو!
هارب
من الحجر الصحي علابالك بلي راك تهلك أمة بتفكيرك الجاهل ياواحد الجاهل!
في كارطينا وصلت السبعة زوج نساوين واقفين قالها مدام وصلت السبعة ادخلو دياركم قاتلو واش دخلك ندخل كيف نحب!
يعني هوما يخدمو في خدمتهم ماكفاش الحالة لي رانا ولي راهم فيهل وتزيدو عليهم بهاذ التصرفات.....
ربي يهدينا ويصلح حوالنا
تحياتي
واش راكم شعب اللمة العزيز
زعم السلطانة عاشورة العاشرة
جيت نشارك في سلسلة خونا @Hakan
ونهدر عالموضوع لي يدور هاذ ليامات
علئ الخدمة والجهد والتعب تاع سلك الشرطة والأمن في هذا الوضع
في هذي الفترة الصعبة لقينا لابوليس والجدارمية والجيش وقفوا وقفة تاع رجال صح
ومن هاذا المنبر نحييوهم تحية تقدير واجلال
لانو هاذ الشعب كون ميوقفوش عند راسو ميتسقمش
كيفاه في حالة هك البوليسي يقولك ادخل لدارك وانت تدور!
وتهرب وتدير الطوايش وتتبهلل راك كبير!!
شفت بعض الفيديوهات يعني تحشم
السيد يعرشلهم وحاشاكم يدفل باه يعدي غيرو!
هارب
من الحجر الصحي علابالك بلي راك تهلك أمة بتفكيرك الجاهل ياواحد الجاهل!
في كارطينا وصلت السبعة زوج نساوين واقفين قالها مدام وصلت السبعة ادخلو دياركم قاتلو واش دخلك ندخل كيف نحب!
يعني هوما يخدمو في خدمتهم ماكفاش الحالة لي رانا ولي راهم فيهل وتزيدو عليهم بهاذ التصرفات.....
ربي يهدينا ويصلح حوالنا
تحياتي