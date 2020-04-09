خلق الوفاء للأصدقاء :

يقع البعض في حيرة بين خُلُق الوَفاء للأصدقاء، وحتمية التغيير، وضَخ٘ عَلاقات جديدة في حياتنا ....

فحِينَ نَدخُلُ مرحلة جديدة من الحياة، وتُجْبِرُنا الظُروف على تغيير العمل أو المكان، نَتخذ أصدقاء جدد. ونُقيم معهم علاقات جديدة تُعطينا دَفعا إلى الأمام. فإن ذلك لا يعد خيانة أبدا، ولا نكران للجميل.لأن حياتنا متجددة ولا يجب أن نُسجِن أنفسنا في دائرة مغلقة، وعلاقات ضيقة ثابتة على الدوام، رغم إلحاح ِقوَى للتغيير، أو بروز فرصة تعارف جديدة فيها نفع لنا، وخالية مما قد يغضب العلي القدير...الوفاء أن تظل ذاكرتنا تحتفظ بأسماء الأصدقاء الذين كنا نعرفهم في مرحلة ما من حياتنا...نذكرهم بخير، نحاول تصي٘د مناسبات قد تجمعنا بهم، ونجعل من خَبَرَاتِنَا معهم، تجربة تَعَلُ٘م تُساعدنا على مواجهة ظُرُوف الحَياة الضَاغِطَة .