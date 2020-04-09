جلسة مع أنا

سعد606

سعد606

:: عضو مُشارك ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
307
النقاط
21
العمر
58
محل الإقامة
المقاطعة الادارية تقرت
الجنس
ذكر
جلسة مع أنا:
يا أنا... إني أراك قد تعبت.
ويجب أن تتوقف عن لعبة المراوغة..فإني أراك تُصارع المألوف والرَتابة وتدعي عَثبا القُدرة على المقاومة...لقد كانت حياتك بالتنوع وبالجِدَّة، بكثرة الحركة عامرة...كانت ساعات يومك أكثر من أربعين ساعة، أما اليوم فقد بات عمرك شحيحا وأيامك راكدة... وأحيانا خاوية.يا أنا...يَجبُ أن لا تَقْطعَ حَبلَ الوَصْلِ مع ماضيك، يجب أن تُحرك بقايا نارٍ خامدة... يا أنا... يجب أن تستحضر رائحة طفولتك " في "شارع الڤبلاوي"و رُكوبِكَ الحمار خلف أبيك لتُحسن اليوم عِنَاق القُلوب الطّاهرة، والتعامل مع العيون الماكرة.
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top