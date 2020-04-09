جلسة مع أنا :

يا أنا... إني أراك قد تعبت .

ويجب أن تتوقف عن لعبة المراوغة..فإني أراك تُصارع المألوف والرَتابة وتدعي عَثبا القُدرة على المقاومة...لقد كانت حياتك بالتنوع وبالجِدَّة، بكثرة الحركة عامرة...كانت ساعات يومك أكثر من أربعين ساعة، أما اليوم فقد بات عمرك شحيحا وأيامك راكدة... وأحيانا خاوية.يا أنا...يَجبُ أن لا تَقْطعَ حَبلَ الوَصْلِ مع ماضيك، يجب أن تُحرك بقايا نارٍ خامدة... يا أنا... يجب أن تستحضر رائحة طفولتك " في "شارع الڤبلاوي"و رُكوبِكَ الحمار خلف أبيك لتُحسن اليوم عِنَاق القُلوب الطّاهرة، والتعامل مع العيون الماكرة .