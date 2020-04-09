فمن حقوق الزوجة04 :

7- تطعمها من يدك وتسقيها بيدك ملاطفةً منك لها ولك الأجر قال عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص " وإنك لن تنفق نفقة إلا أجرت بها حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك " صحيح أبي داود

ولقوله عليه الصلاة والسلام " إذا سقى الرجل امرأته الماء أجر " . ‌ صحيح الجامع

8- انظروا إلى أحسن الناس خلقاً كيف كان يعامل أهل بيته وتعلموا منه ، تقول السيدة عائشة " كنت أتعرق العظم – أي أخذ اللحم بالأسنان - وأنا حائض فأعطيه النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فمه في الموضع الذي فيه وضعته وأشرب الشراب فأناوله فيضع فمه في الموضع الذي كنت أشرب منه " صحيح أبي داود

9- يساعد زوجته في البيت وخاصة إذا كان ذو عيال أو داهمهم ضيف إلى غير ذلك ، تقول السيدة عائشة " كان يخيط ثوبه ويخصف نعله ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم " . ‌ صحيح الجامع