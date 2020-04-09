نصـــيحة غالية للعقول الراقية

السلام عليكم و رحمة الله وبركاته ...

و بعد أسأل الله العافية لكل الإخوان من هذا الوباء ، كما أسأله سبحانه أن يحفظ البلاد و العباد

فإننا و الله لسنا أبرياء فنعتذر ولا أقوياء فننتصر ولكن لا حولة لنا و لا قوة إلا بك .



إخواني أرى أن منا من اعتبر وضعنا الحالي عقاب من الله ومنا من يراه وباء ظهر،

و في كلا الحالتين يجب علينا اتخاد الإحتياطات اللازمة كالنظافة ، التزام البيت إلا للضرورة الملحة ، تجنب المصافحة و المخالطة ...

حتى نكون جميعا نشارك في حماية مجتمعنا و إخواننا... إخواني أرواحنا ، أرواح أبائنا و كل من حولنا غالية لذلك لا نتهور ونصبح سببا في هلاك أنفسنا ، هلاك من حولنا .

لنلزم بيوتنا ونسأل الله أن يحفظ بلادنا ...