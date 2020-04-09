نصـــيحة غالية للعقول الراقية

samisa

samisa

:: عضو متألق ::
إنضم
7 أكتوبر 2007
المشاركات
3,000
النقاط
191
الجنس
أنثى
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته ...
و بعد أسأل الله العافية لكل الإخوان من هذا الوباء ، كما أسأله سبحانه أن يحفظ البلاد و العباد
فإننا و الله لسنا أبرياء فنعتذر ولا أقوياء فننتصر ولكن لا حولة لنا و لا قوة إلا بك .

إخواني أرى أن منا من اعتبر وضعنا الحالي عقاب من الله ومنا من يراه وباء ظهر،
و في كلا الحالتين يجب علينا اتخاد الإحتياطات اللازمة كالنظافة ، التزام البيت إلا للضرورة الملحة ، تجنب المصافحة و المخالطة ...
حتى نكون جميعا نشارك في حماية مجتمعنا و إخواننا... إخواني أرواحنا ، أرواح أبائنا و كل من حولنا غالية لذلك لا نتهور ونصبح سببا في هلاك أنفسنا ، هلاك من حولنا .
لنلزم بيوتنا ونسأل الله أن يحفظ بلادنا ...
 
Ma$Ter

Ma$Ter

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
25 سبتمبر 2007
المشاركات
15,557
النقاط
1,471
محل الإقامة
تبسة 12
الجنس
ذكر
كلام طيب
بارك الله فيك
وربي يحفظنا ويحفظكم
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top