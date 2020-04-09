نصـــيحة غالية للعقول الراقية

samisa
:: عضو متألق ::
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السلام عليكم و رحمة الله وبركاته ...
و بعد أسأل الله العافية لكل الإخوان من هذا الوباء ، كما أسأله سبحانه أن يحفظ البلاد و العباد
فإننا و الله لسنا أبرياء فنعتذر ولا أقوياء فننتصر ولكن لا حولة لنا و لا قوة إلا بك .
إخواني أرى أن منا من اعتبر وضعنا الحالي عقاب من الله ومنا من يراه وباء ظهر،
و في كلا الحالتين يجب علينا اتخاد الإحتياطات اللازمة كالنظافة ، التزام البيت إلا للضرورة الملحة ، تجنب المصافحة و المخالطة ...
حتى نكون جميعا نشارك في حماية مجتمعنا و إخواننا... إخواني أرواحنا ، أرواح أبائنا و كل من حولنا غالية لذلك لا نتهور ونصبح سببا في هلاك أنفسنا ، هلاك من حولنا .
لنلزم بيوتنا ونسأل الله أن يحفظ بلادنا ...
و بعد أسأل الله العافية لكل الإخوان من هذا الوباء ، كما أسأله سبحانه أن يحفظ البلاد و العباد
فإننا و الله لسنا أبرياء فنعتذر ولا أقوياء فننتصر ولكن لا حولة لنا و لا قوة إلا بك .
إخواني أرى أن منا من اعتبر وضعنا الحالي عقاب من الله ومنا من يراه وباء ظهر،
و في كلا الحالتين يجب علينا اتخاد الإحتياطات اللازمة كالنظافة ، التزام البيت إلا للضرورة الملحة ، تجنب المصافحة و المخالطة ...
حتى نكون جميعا نشارك في حماية مجتمعنا و إخواننا... إخواني أرواحنا ، أرواح أبائنا و كل من حولنا غالية لذلك لا نتهور ونصبح سببا في هلاك أنفسنا ، هلاك من حولنا .
لنلزم بيوتنا ونسأل الله أن يحفظ بلادنا ...