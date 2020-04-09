علماء استراليون يكشفون عن عقار يقضى على كورونا خلال 48 ساعة

توصل علماء أستراليون، من جامعة موناش الأسترالية بالتعاون مع المشفى الملكي في مدينة ملبورن، إلى عقار جديد مضاد للطفيليات المسؤولة عن تكاثر فيروس السارس في الخلايا البشرية، بحسب ما كشفت مجلة "Antiviral Research" الأسترالية.















واختبر الباحثون المضاد الجديد المسمى بـ"إيفرمكتين"، عبر إعطائه للمصابين الجدد بفيروس كورونا المستجد الذين لم تتجاوز إصابتهم الساعتين، وتمكن المضاد من محاربة الخلايا المرتبطة بانتشار الفيروس وانخفض عددها بنسبة 93% بعد 24 ساعة فقط وارتفعت النسبة إلى 99% بعد يومين.













وبحسب تقرير المجلة الأسترالية، الذى نقلته وكالة"سبوتنيك" فأنه بعد مضي نحو 48 ساعة على التلقيح زاد تأثير العقار المضاد المدعوم بالإيفرمكتين، حيث أدى إلى انخفاض الفيروس في الخلايا بنسبة كبيرة جدا، مضيفا، أن هذا يشير إلى أن استخدام هذا الدواء أدى إلى القضاء على جميع الخلايا المرتبطة بالفيروس، كما أن عقار الإيفرمكتين لم يكن لديه أي تأثير سام على الأشخاص المختبرين.











ويتمنى الباحثون العلماء في أستراليا، أن تكون هذه الاختبارات والنتائج بداية جديدة لإيجاد عقار فعّال يمكن استخدامه للقضاء على فيروس كورونا وتخليص البشرية من الوباء المستجد بأقرب فرصة ممكنة.











وقد وصفت منظمة الصحة العالمية فى 11 مارس الماضي، أن فيروس كورونا "جائحة"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير، وقد ارتفعت أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم حول العالم ليصل إلى 1.447.471 شخصا، ونجح 309.745 شخصا في التعافي والتغلب على الفيروس، بينما توفي 83.401 شخصا حول العالم .