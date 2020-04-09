⤵↖ يومآ مآ ↗⤴

آلسسلآم عليگم ورحمة آلله وبرگآته. ،صبآحگم. ،مسسآئگم سعآدة وأمل. ،'آتمنى من موضوعي هذآ آن ينآل رضآگم وإسستحسآنگم.ببسآطةة هي بعض آلگلمآت نآبعة من قلووبگم وإحسسآسگم آلصآدق،'حلم آو أمنيةة تتمنين آن تحظي بهآ وتعيشين لحظتهآ وسسعآدتهآ،'دعي قلبگ ينطق بهآ يقوول:يوومآ ستحقق گل آمآني آلتي گآنت في بآلي. ،