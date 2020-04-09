⤵↖ يومآ مآ ↗⤴

samisa

samisa

:: عضو متألق ::
إنضم
7 أكتوبر 2007
المشاركات
3,004
النقاط
191
الجنس
أنثى
آلسسلآم عليگم ورحمة آلله وبرگآته. ،🍁🍁



صبآحگم. ،مسسآئگم سعآدة وأمل. ،'🌹



✳✳✳✳



آتمنى من موضوعي هذآ آن ينآل رضآگم وإسستحسآنگم.

ببسآطةة هي بعض آلگلمآت نآبعة من قلووبگم وإحسسآسگم آلصآدق،'

حلم آو أمنيةة تتمنين آن تحظي بهآ وتعيشين لحظتهآ وسسعآدتهآ،'
🥀





دعي قلبگ ينطق بهآ يقوول:

⤵⤵⤵



يوومآ ستحقق گل آمآني آلتي گآنت في بآلي. ،🌻🌻
 
samisa

samisa

:: عضو متألق ::
إنضم
7 أكتوبر 2007
المشاركات
3,004
النقاط
191
الجنس
أنثى
يوومآ مآ سستزهر آلإبتسآمة من جديد. ،🌹
 
samisa

samisa

:: عضو متألق ::
إنضم
7 أكتوبر 2007
المشاركات
3,004
النقاط
191
الجنس
أنثى
يوما ما سأداوي جروحي بنفسي
 
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