أهم قوانين وتشريعات الجامعة الجزائرية

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sidahmed187ciac

:: عضو منتسِب ::
إنضم
12 مارس 2020
المشاركات
11
النقاط
3
العمر
34
محل الإقامة
SIDI BEL ABBES
الجنس
ذكر
أهم قوانين وتشريعات الجامعة الجزائرية

  • قرار رقم 326 المؤرخ في 09 جوان 2014 يحدد كيفيات اعداد ومناقشة مذكرة الماستر عربي-فرنسي
التحميل:

تحميل 362du09juin2014 pdf
  • قرار رقم 75 المؤرخ في 26 مارس 2012 اللجنة البيداغوجية الوطنية للميدان cpndتشكيل .تنظيم.مهام.سير. عربي-فرنسي
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تحميل Arrete75du26mars12duCPND pdf

تحميل الملف Arrete75du26mars12duCPND pdf
www.gulf-up.com www.gulf-up.com
  • قرار رقم 711 المؤرخ في 03 نوفمبر 2011 القواعد المشتركة للتنظيم والتسير البيداغوجي ليسانس ماستر عربي-فرنسي
التحميل:

تحميل Arrete711du03nov2011aretfr pdf

تحميل الملف Arrete711du03nov2011aretfr pdf
www.gulf-up.com www.gulf-up.com

  • قرار رقم 712 المؤرخ في 03 نوفمبر 2011 يحدد كيفيات التقييم و التدرج و التوجيه ليسانس ماستر عربي-فرنسي
التحميل:

تحميل Arrete712du03nov2011aretfr pdf
  • قرار رقم 371 المؤرخ في 11 جوان 2014 استحدات المجالس التأديبية تشكيلها وسيرها عربي-فرنسي
التحميل:

تحميل conseil discipline pdf

  • القرار رقم 742 المؤرخ في 12 فيفري 2019 والذي يحدد معايير الانتقاء للقبول في برنامج تحسين المستوى بالخارج عربي
التحميل:

تحميل القرار رقم 742 المؤرخ في فيفري 2019 والذي يحدد معايير الانتقاء للقبول في برنامج تحسين المستوى بالخارج cutted pdf

تحميل الملف القرار رقم 742 المؤرخ في فيفري 2019 والذي يحدد معايير الانتقاء للقبول في برنامج تحسين المستوى بالخارج cutted pdf
www.gulf-up.com www.gulf-up.com
 
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