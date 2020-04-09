sidahmed187ciac
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 12 مارس 2020
- المشاركات
- 11
- النقاط
- 3
- العمر
- 34
- محل الإقامة
- SIDI BEL ABBES
- الجنس
- ذكر
أهم قوانين وتشريعات الجامعة الجزائرية
تحميل 362du09juin2014 pdf
تحميل Arrete712du03nov2011aretfr pdf
تحميل conseil discipline pdf
- قرار رقم 326 المؤرخ في 09 جوان 2014 يحدد كيفيات اعداد ومناقشة مذكرة الماستر عربي-فرنسي
تحميل 362du09juin2014 pdf
- قرار رقم 75 المؤرخ في 26 مارس 2012 اللجنة البيداغوجية الوطنية للميدان cpndتشكيل .تنظيم.مهام.سير. عربي-فرنسي
- قرار رقم 711 المؤرخ في 03 نوفمبر 2011 القواعد المشتركة للتنظيم والتسير البيداغوجي ليسانس ماستر عربي-فرنسي
- قرار رقم 712 المؤرخ في 03 نوفمبر 2011 يحدد كيفيات التقييم و التدرج و التوجيه ليسانس ماستر عربي-فرنسي
تحميل Arrete712du03nov2011aretfr pdf
- قرار رقم 371 المؤرخ في 11 جوان 2014 استحدات المجالس التأديبية تشكيلها وسيرها عربي-فرنسي
تحميل conseil discipline pdf
- القرار رقم 742 المؤرخ في 12 فيفري 2019 والذي يحدد معايير الانتقاء للقبول في برنامج تحسين المستوى بالخارج عربي
تحميل القرار رقم 742 المؤرخ في فيفري 2019 والذي يحدد معايير الانتقاء للقبول في برنامج تحسين المستوى بالخارج cutted pdf
تحميل الملف القرار رقم 742 المؤرخ في فيفري 2019 والذي يحدد معايير الانتقاء للقبول في برنامج تحسين المستوى بالخارج cutted pdf
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