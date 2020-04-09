إخوانــي أخواتي أعضاء وزوار منتدى اللّمة الكرام

السّلامُ عليكم ورحمة الله وبركاته

بـــــوَدّي اليوم أن أطرح عليكم هدا _البرنامج الخاص_

بعنوان/ عالم الأخبار "الخاصة" !!



يتميز هدا البرنامج/ عن غيره من المواضيع والبرامج الموجودة في منتدى اللّمة او غيره من المنتديات

بمايلي:

1/ الخبر خاص (اي للخبر خصوصية).

2/ الخبر عجيب ومدهش __بعض الشئ .!

3/ الخبر يحمل في طياته وبين السطور ..خفايا وأسرار الحقيقة التي لا تقال .. بعيدا عن الاخبار المزيّفة التي يتلقاها الكثير من الناس يوميا !





تنويه/ لفهم محتوى كل خبر بـ الشكل الجيد .. يحتاج إلى التدقيق التّمعن التّفكير, التأمل والتدبر في محتوى الخبر وتفاصيله الدقيقة !