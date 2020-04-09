Golden Man
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 13 جانفي 2008
- المشاركات
- 923
- النقاط
- 551
- محل الإقامة
- أرض الله الواسعة
- الجنس
- ذكر
إخوانــي أخواتي أعضاء وزوار منتدى اللّمة الكرام
السّلامُ عليكم ورحمة الله وبركاته
بـــــوَدّي اليوم أن أطرح عليكم هدا _البرنامج الخاص_
بعنوان/ عالم الأخبار "الخاصة" !!
يتميز هدا البرنامج/ عن غيره من المواضيع والبرامج الموجودة في منتدى اللّمة او غيره من المنتديات
بمايلي:
1/ الخبر خاص (اي للخبر خصوصية).
2/ الخبر عجيب ومدهش __بعض الشئ .!
3/ الخبر يحمل في طياته وبين السطور ..خفايا وأسرار الحقيقة التي لا تقال .. بعيدا عن الاخبار المزيّفة التي يتلقاها الكثير من الناس يوميا !
تنويه/ لفهم محتوى كل خبر بـ الشكل الجيد .. يحتاج إلى التدقيق التّمعن التّفكير, التأمل والتدبر في محتوى الخبر وتفاصيله الدقيقة !
ملاحظة: يمكن مناقشة الأخبار وتحليــلــها بين الأعضاء .
السّلامُ عليكم ورحمة الله وبركاته
بـــــوَدّي اليوم أن أطرح عليكم هدا _البرنامج الخاص_
بعنوان/ عالم الأخبار "الخاصة" !!
يتميز هدا البرنامج/ عن غيره من المواضيع والبرامج الموجودة في منتدى اللّمة او غيره من المنتديات
بمايلي:
1/ الخبر خاص (اي للخبر خصوصية).
2/ الخبر عجيب ومدهش __بعض الشئ .!
3/ الخبر يحمل في طياته وبين السطور ..خفايا وأسرار الحقيقة التي لا تقال .. بعيدا عن الاخبار المزيّفة التي يتلقاها الكثير من الناس يوميا !
تنويه/ لفهم محتوى كل خبر بـ الشكل الجيد .. يحتاج إلى التدقيق التّمعن التّفكير, التأمل والتدبر في محتوى الخبر وتفاصيله الدقيقة !
ملاحظة: يمكن مناقشة الأخبار وتحليــلــها بين الأعضاء .