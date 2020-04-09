عالم الأخبار "الخاصة" !!

Golden Man

Golden Man

:: عضو مُتميز ::
إنضم
13 جانفي 2008
المشاركات
923
النقاط
551
محل الإقامة
أرض الله الواسعة
الجنس
ذكر
إخوانــي أخواتي أعضاء وزوار منتدى اللّمة الكرام

السّلامُ عليكم ورحمة الله وبركاته
بـــــوَدّي اليوم أن أطرح عليكم هدا _البرنامج الخاص_
بعنوان/ عالم الأخبار "الخاصة" !!

يتميز هدا البرنامج/ عن غيره من المواضيع والبرامج الموجودة في منتدى اللّمة او غيره من المنتديات
بمايلي:
1/ الخبر خاص (اي للخبر خصوصية).
2/ الخبر عجيب ومدهش __بعض الشئ .!
3/ الخبر يحمل في طياته وبين السطور ..خفايا وأسرار الحقيقة التي لا تقال .. بعيدا عن الاخبار المزيّفة التي يتلقاها الكثير من الناس يوميا !


تنويه/ لفهم محتوى كل خبر بـ الشكل الجيد .. يحتاج إلى التدقيق التّمعن التّفكير, التأمل والتدبر في محتوى الخبر وتفاصيله الدقيقة !


ملاحظة: يمكن مناقشة الأخبار وتحليــلــها بين الأعضاء .
 
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