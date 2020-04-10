& الحــــــــادي... &

حَادٍ يَسُوقُ عَزِيزًا نَحْوَ مَنْجَاهُ



والنُّصحَ ضَمَّنَهُ شِعْرًا وغَنَّاهُ



قَدْ أَسْرَعَ الخَطْوَ مِنْ شَرٍّ تَوَجَّسَهُ



وَلَمْ يُرِدْ عَنَتاً، كَلاَّ، وَحَاشَاهُ



البَذْلُ دَيْدَنُهُ لاَ يَبْتَغِي أَجْرًا



الخَيْرَ يَطْلُبُهُ لَهُمْ وَيَرْضَاهُ



الرُّوحُ يَبْذُلُهَا لِمَنْ أَحَبَّهُمُو



ذَاكَ المُرَبِّي وَعَيْنُ الله تَرْعَاهُ



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