& الحــــــــادي... &

أمير جزائري حر

أمير جزائري حر

:: عضو مُتميز ::
إنضم
4 جوان 2015
المشاركات
1,216
النقاط
71
الجنس
ذكر
حَادٍ يَسُوقُ عَزِيزًا نَحْوَ مَنْجَاهُ

والنُّصحَ ضَمَّنَهُ شِعْرًا وغَنَّاهُ

قَدْ أَسْرَعَ الخَطْوَ مِنْ شَرٍّ تَوَجَّسَهُ

وَلَمْ يُرِدْ عَنَتاً، كَلاَّ، وَحَاشَاهُ

البَذْلُ دَيْدَنُهُ لاَ يَبْتَغِي أَجْرًا

الخَيْرَ يَطْلُبُهُ لَهُمْ وَيَرْضَاهُ

الرُّوحُ يَبْذُلُهَا لِمَنْ أَحَبَّهُمُو

ذَاكَ المُرَبِّي وَعَيْنُ الله تَرْعَاهُ

...
 
آخر تعديل:
  • أحببته
التفاعلات: Hakan
Hakan

Hakan

:: مشرف ::
منتدى واش راك تهدر+فرغ قلبك
ركن المحاولات القصصية للأعضاء+بوح القلم
طاقم المشرفين
إنضم
10 أوت 2013
المشاركات
9,694
النقاط
2,201
الجنس
ذكر
لماذا تبخل علينا بإطالة القصيدة 😒، يعجبني أسلوبك في الكتابة وأكره حينما لا تطيل في قصيدك، بارك الله فيك أخي.​
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top