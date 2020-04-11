مانتو من مطبخي

Asseli Queen
:: عضو بارز ::
- إنضم
- 27 سبتمبر 2013
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- محل الإقامة
- وهران
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم شبيبة ان شاء الله تكونو بخير توحشتكم توحشت باش نحطلكم بعض من اطباقي والله ني نعيا بزاف من الخدمة سيرتو كيراه كاين كورونا ربي يحفظنا منه ان شاء الله
راني من دار للخدمة رقاد موليتش قاع نطيب ههههههه الله غالب
ايا لبارح بابا كان في قلبه مانتو قلت والله من خليهاش في خاطره ودرتهاله وجات هايلة يمي يمي
المكونات
تلات كيسان فرينة
زوج كيسان الماء عادي
ربع مغارف زيت
ملح
نخليها ترتاح ساعة عجينة
الحشو
لحم مفروم
بصل
فلفل حار واحمر ملح
راني من دار للخدمة رقاد موليتش قاع نطيب ههههههه الله غالب
ايا لبارح بابا كان في قلبه مانتو قلت والله من خليهاش في خاطره ودرتهاله وجات هايلة يمي يمي
المكونات
تلات كيسان فرينة
زوج كيسان الماء عادي
ربع مغارف زيت
ملح
نخليها ترتاح ساعة عجينة
الحشو
لحم مفروم
بصل
فلفل حار واحمر ملح