مانتو من مطبخي

السلام عليكم شبيبة ان شاء الله تكونو بخير توحشتكم توحشت باش نحطلكم بعض من اطباقي والله ني نعيا بزاف من الخدمة سيرتو كيراه كاين كورونا ربي يحفظنا منه ان شاء اللهراني من دار للخدمة رقاد موليتش قاع نطيب ههههههه الله غالبايا لبارح بابا كان في قلبه مانتو قلت والله من خليهاش في خاطره ودرتهاله وجات هايلة يمي يميالمكوناتتلات كيسان فرينةزوج كيسان الماء عاديربع مغارف زيتملحنخليها ترتاح ساعة عجينةالحشولحم مفرومبصلفلفل حار واحمر ملح