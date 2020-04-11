مانتو من مطبخي

Asseli Queen

Asseli Queen

:: عضو بارز ::
إنضم
27 سبتمبر 2013
المشاركات
8,111
النقاط
851
العمر
23
محل الإقامة
وهران
الجنس
أنثى
السلام عليكم شبيبة ان شاء الله تكونو بخير توحشتكم توحشت باش نحطلكم بعض من اطباقي والله ني نعيا بزاف من الخدمة سيرتو كيراه كاين كورونا ربي يحفظنا منه ان شاء الله
راني من دار للخدمة رقاد موليتش قاع نطيب ههههههه الله غالب
ايا لبارح بابا كان في قلبه مانتو قلت والله من خليهاش في خاطره ودرتهاله وجات هايلة يمي يمي
المكونات
تلات كيسان فرينة
زوج كيسان الماء عادي
ربع مغارف زيت
ملح
نخليها ترتاح ساعة عجينة
الحشو
لحم مفروم
بصل
فلفل حار واحمر ملح

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