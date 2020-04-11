Ma$Ter
:: مراقب عام ::
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فائدة لا تغفل عنها:
« التوبة ليست من السيئات فقط»
• قال ابن تيمية -رحمه الله-:
«وليست التوبة من فعل السيئات فقط كما يظن كثير من الجهال
لايتصورون التوبة إلا عما يفعله العبد من القبائح كالفواحش و المظالم
بل التوبة من ترك الحسنات المأمور بها أهم من التوبة من فعل السيئات المنهي عنها»
[جامع الرسائل (١/ ٢٢٨)].
« التوبة ليست من السيئات فقط»
• قال ابن تيمية -رحمه الله-:
«وليست التوبة من فعل السيئات فقط كما يظن كثير من الجهال
لايتصورون التوبة إلا عما يفعله العبد من القبائح كالفواحش و المظالم
بل التوبة من ترك الحسنات المأمور بها أهم من التوبة من فعل السيئات المنهي عنها»
[جامع الرسائل (١/ ٢٢٨)].