« ‏التوبة ليست من السيئات فقط»

Ma$Ter

Ma$Ter

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فائدة لا تغفل عنها:
« ‏التوبة ليست من السيئات فقط»

• قال ابن تيمية -رحمه الله-:
«وليست التوبة من فعل السيئات فقط كما يظن كثير من الجهال
لايتصورون التوبة إلا عما يفعله العبد من القبائح كالفواحش و المظالم

بل التوبة من ترك الحسنات المأمور بها أهم من التوبة من فعل السيئات المنهي عنها»

📖 [جامع الرسائل (١/ ٢٢٨)].
 
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