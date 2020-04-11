فائدة لا تغفل عنها:

« ‏التوبة ليست من السيئات فقط»

• قال ابن تيمية -رحمه الله-:

«وليست التوبة من فعل السيئات فقط كما يظن كثير من الجهال

لايتصورون التوبة إلا عما يفعله العبد من القبائح كالفواحش و المظالم



بل التوبة من ترك الحسنات المأمور بها أهم من التوبة من فعل السيئات المنهي عنها»