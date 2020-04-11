أول صور حقيقية.. هكذا يبدو فيروس كورونا تحت المجهر

ناصر dz
:: عضو بارز ::
نشر باحثون أميركيون صورا مجهرية جديدة لفيروس كورونا المستجد،
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وقام المعهد الوطني الأميركي للحساسية والأمراض المعدية بنشر الصور التي التقطت من خلال المجهر الإليكتروني للمسح والإرسال، الذي يستخدم حزمة من الطاقة لالتقاط صور مفصلة لكائنات مجهرية، لا يمكن رصدها بالمجهر العادي.
فيروس كورونا تحت المجهر
وقد تم تلوين صور فيروس كورونا المجهرية لتسهيل عرضها.
وقال المعهد على موقعه الإلكتروني إن صور فيروس كورونا المستجد لا تختلف كثيرا عن ميرس (كورونا المتلازمة التنفسية في الشرق الأوسط ، الذي ظهر في عام 2012) أو فيروس السارس الأصلي (فيروس كورونا المتلازمة التنفسية الحادة الوخيم، الذي ظهر عام 2002).
كورونا تحت المجهر
واعتبر المعهد ذلك ليس مفاجئًا "فالتيجان الموجودة على سطح هذه الفيروسات تعطي لعائلة الفيروس اسمها- كورونا، وذلك لأنها تشبه مظهر التاج".
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وقام المعهد الوطني الأميركي للحساسية والأمراض المعدية بنشر الصور التي التقطت من خلال المجهر الإليكتروني للمسح والإرسال، الذي يستخدم حزمة من الطاقة لالتقاط صور مفصلة لكائنات مجهرية، لا يمكن رصدها بالمجهر العادي.
فيروس كورونا تحت المجهر
وقد تم تلوين صور فيروس كورونا المجهرية لتسهيل عرضها.
وقال المعهد على موقعه الإلكتروني إن صور فيروس كورونا المستجد لا تختلف كثيرا عن ميرس (كورونا المتلازمة التنفسية في الشرق الأوسط ، الذي ظهر في عام 2012) أو فيروس السارس الأصلي (فيروس كورونا المتلازمة التنفسية الحادة الوخيم، الذي ظهر عام 2002).
كورونا تحت المجهر
واعتبر المعهد ذلك ليس مفاجئًا "فالتيجان الموجودة على سطح هذه الفيروسات تعطي لعائلة الفيروس اسمها- كورونا، وذلك لأنها تشبه مظهر التاج".