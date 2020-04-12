صور غابة فانال مليئة بأشجار عمرها 500 عام

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

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غابة فانال مليئة بأشجار عمرها 500 عام

تشتهر جزيرة ماديرا بمناظرها الطبيعية المثيرة والتي تشمل الجبال الوعرة والبراكين والشواطئ الصخرية.

لكن واحدة من أكثر كنوز ماديرا الفريدة هي غابة قديمة حيث تأخذك كل خطوة داخل مشهد ممزق من حكاية خرافية.

تشتهر غابة فانال المعروفة بضبابها الصباحي الساحر ، وهي جزء من غابة أشجار الغار القديمة. بفضل الصور المذهلة

للفوتوغرافي ألبرت دروس،

وهي أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو المعروفة بجمالها وأهميتها البيئية