تحلية بالبنان من مطبخي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهتحلية جربتها من ايام ان شاءالله تنال اعجابكنالمقادير والطريقة:زوج كيسان حليب3مغارف ك سكرزوج مغارف كبار نشافانيلانخلطهم بارد في بارد مباعد نطيبهم نخليهم نص طيابونضيفلهم علبة ياغورت شوكولا كارامالوحبة بنان مقطعة نحركهم شوي يطيبو نحيهمونكون قبل وجدت قاطو الشاي فتتو باه نخدم بيه الطبقة ونكون شمختو بقطرات ليمونونفرغ عليه الطبقة لي وجدت