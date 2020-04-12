تحلية بالبنان من مطبخي

السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
46,832
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحلية جربتها من ايام ان شاءالله تنال اعجابكن


المقادير والطريقة:



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زوج كيسان حليب
3مغارف ك سكر
زوج مغارف كبار نشا
فانيلا
نخلطهم بارد في بارد مباعد نطيبهم نخليهم نص طياب

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ونضيفلهم علبة ياغورت شوكولا كارامال
وحبة بنان مقطعة نحركهم شوي يطيبو نحيهم
ونكون قبل وجدت قاطو الشاي فتتو باه نخدم بيه الطبقة ونكون شمختو بقطرات ليمون

ونفرغ عليه الطبقة لي وجدت

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