شد دارك 01 :

حين أعود لقصص الاقوام السابقة، الذين سلط عليهم ربهم عقابه من السماء بالطوفان او الريح او الخسف او المسخ، فإنني أجدهم قد اهملوا تحذيرات رسلهم وانبيائهم، لما هو قادم، كذلك الامر حين اعود لما حدث في الهزائم التي وقعت للمسلمين وكانت دراسا لسوء التقدير وعدم الامتثال للأمر .

وان العامة من الجهلة الذين لا يكترثون لخطر انتشار وباء كورونا لا يختلفون ابدا من سبقهم من الحمقى والمتهورين.أو أولائك المستهترين الذين يحسبونه هينا وهو عظيم.

مخ الهدرة: كرونا ضعيف جدا ، لكنه يدير رايو في المسنطح، واللي يشرك في فمو: ماكان والوا ...!!!!!