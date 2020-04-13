شد دارك 02 :

ندرك جميعا، ان وجودنا في منازلنا بهذا الشكل قد فرض علينا، لحماية انفسنا ومن نحب، ومواجهة عدو متخفي وبغيض "ما هوش راجل" وحقار يفتك بسرعة بكبار السن والذين يعانون اصلا من امراض .لهذا فإن الاسلوب الامثل لمواجهته هو إعمال العقل، فلا نمنحه فرصة التنقل والانتشار، بحماقة أو استهتار، ونساعد القائمين في مصالح الصحة والامن وكل الذين يعملون لتوفير الرعاية والطعام.اخي الكريم فكر جيدا، وانظر الى صرامتك في الحيطة والحذر والتقليل من التنقل قدر الامكان على انه ذكاء ووعي وسبيل للانتصار.

مخ الهدرة: والله كان عيب يحشيهالنا كرونا