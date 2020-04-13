ابتسـامة ! 😁🥰😂

Golden Man

Golden Man

:: عضو مُتميز ::
إنضم
13 جانفي 2008
المشاركات
929
النقاط
551
محل الإقامة
أرض الله الواسعة
الجنس
ذكر
بسم الله الرحمان الرحيــم
إخواني اخواتي أعضاء وزوار منتدى اللّمة الكرام
الســلام عليكم ورحمة الله وبركاته

في ضــل.. الأوقات والظروف العصيبة., التي أصبح يمر بها الكثير من الناس
فـــي وقتنا الحــاضر ,
بدءا _بالأزمات الاقتصادية ..و وصولا الى الأزمات الصحيـة وغيرها..

ونظرا لما يحتاجه الانسان بطبيعتــه _من الراحة النفسية ..وإدخال البهجة والبسمة على قلبه .. لإحداث التوازن المطلوووب
والدي من شأنه أن يحافظ على صحة الانسان قبل اي شئ آخر


ارتأيت أن أقدم لكم / برنـامج: "ابتسـامة" !

وهو برنامج فكاهي .. يقدم من خلاله صاحبه وجميــع أعضاء اللّمة
قصص.. (مكتوبة أو مصورة) ,
صور ثابتة أو متحركة
صوتيات مسجلة
فيديوهات
ومختلف المواد ..دات المحتوى الفكاهي.. بشكل عام!

من أجــل ادخال البهجة والإبتســــــــامة..>> على قلـــوب أهل اللّمة وزوارها الكرام..
دائمََا وأبدََا إن شاء الله
🥰 😁 🥰


إلى دالك الحين.. وفي انتظار مساهماتكم وابداعاتكم القيّمة أيها الأفَاضل والفُضليات..!

تقبلو تحياتي احترامي وتقديري..

أخــــوكم: Golden Man
 
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