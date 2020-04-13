Golden Man
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 13 جانفي 2008
- المشاركات
- 929
- النقاط
- 551
- محل الإقامة
- أرض الله الواسعة
- الجنس
- ذكر
بسم الله الرحمان الرحيــم
إخواني اخواتي أعضاء وزوار منتدى اللّمة الكرام
الســلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في ضــل.. الأوقات والظروف العصيبة., التي أصبح يمر بها الكثير من الناس
فـــي وقتنا الحــاضر ,
بدءا _بالأزمات الاقتصادية ..و وصولا الى الأزمات الصحيـة وغيرها..
ونظرا لما يحتاجه الانسان بطبيعتــه _من الراحة النفسية ..وإدخال البهجة والبسمة على قلبه .. لإحداث التوازن المطلوووب
والدي من شأنه أن يحافظ على صحة الانسان قبل اي شئ آخر
ارتأيت أن أقدم لكم / برنـامج: "ابتسـامة" !
وهو برنامج فكاهي .. يقدم من خلاله صاحبه وجميــع أعضاء اللّمة
قصص.. (مكتوبة أو مصورة) ,
صور ثابتة أو متحركة
صوتيات مسجلة
فيديوهات
ومختلف المواد ..دات المحتوى الفكاهي.. بشكل عام!
من أجــل ادخال البهجة والإبتســــــــامة..>> على قلـــوب أهل اللّمة وزوارها الكرام..
دائمََا وأبدََا إن شاء الله
إلى دالك الحين.. وفي انتظار مساهماتكم وابداعاتكم القيّمة أيها الأفَاضل والفُضليات..!
تقبلو تحياتي احترامي وتقديري..
إخواني اخواتي أعضاء وزوار منتدى اللّمة الكرام
الســلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في ضــل.. الأوقات والظروف العصيبة., التي أصبح يمر بها الكثير من الناس
فـــي وقتنا الحــاضر ,
بدءا _بالأزمات الاقتصادية ..و وصولا الى الأزمات الصحيـة وغيرها..
ونظرا لما يحتاجه الانسان بطبيعتــه _من الراحة النفسية ..وإدخال البهجة والبسمة على قلبه .. لإحداث التوازن المطلوووب
والدي من شأنه أن يحافظ على صحة الانسان قبل اي شئ آخر
ارتأيت أن أقدم لكم / برنـامج: "ابتسـامة" !
وهو برنامج فكاهي .. يقدم من خلاله صاحبه وجميــع أعضاء اللّمة
قصص.. (مكتوبة أو مصورة) ,
صور ثابتة أو متحركة
صوتيات مسجلة
فيديوهات
ومختلف المواد ..دات المحتوى الفكاهي.. بشكل عام!
من أجــل ادخال البهجة والإبتســــــــامة..>> على قلـــوب أهل اللّمة وزوارها الكرام..
دائمََا وأبدََا إن شاء الله
إلى دالك الحين.. وفي انتظار مساهماتكم وابداعاتكم القيّمة أيها الأفَاضل والفُضليات..!
تقبلو تحياتي احترامي وتقديري..
أخــــوكم: Golden Man