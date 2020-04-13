بسم الله الرحمان الرحيــم

إخواني اخواتي أعضاء وزوار منتدى اللّمة الكرام

الســلام عليكم ورحمة الله وبركاته

في ضــل.. الأوقات والظروف العصيبة., التي أصبح يمر بها الكثير من الناس

فـــي وقتنا الحــاضر ,

بدءا _بالأزمات الاقتصادية ..و وصولا الى الأزمات الصحيـة وغيرها..



ونظرا لما يحتاجه الانسان بطبيعتــه _من الراحة النفسية ..وإدخال البهجة والبسمة على قلبه .. لإحداث التوازن المطلوووب

والدي من شأنه أن يحافظ على صحة الانسان قبل اي شئ آخر

ارتأيت أن أقدم لكم /

برنـامج: "ابتسـامة" !

وهو برنامج فكاهي .. يقدم من خلاله صاحبه وجميــع أعضاء اللّمة

قصص.. (مكتوبة أو مصورة) ,

صور ثابتة أو متحركة

صوتيات مسجلة

فيديوهات